ВНО 2020 по английскому языку: появились правильные ответы на тест

В этом году сертификационную работу по английскому языку выполняли более 105 тысяч человек.

Во вторник, 7 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по английскому языку. Участие в тестировании приняли 105 157 человек, что составляет 89,37 % от общего количества зарегистрированных.

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Сертификационная работа по английскому языку насчитывала 59 заданий разных форм и состояли из четырех частей: "Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий), Чтение (22 задачи), "Использование языка" (20 заданий) и Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

Результаты внешнего независимого оценивания по английскому языку будут объявлены до 25 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по английскому языку в основной сессии ВНО 2020 года.

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