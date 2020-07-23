ВНО 2020: определили пороговые баллы по нескольким предметам

Для ВНО по украинскому языку и литературе как пороговый результат установлено 22 тестовых балла, истории Украины - 25 баллов, биологии - 22 балла, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам - 17 баллов.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла во время сегодняшнего онлайн-заседания.

Так, для ВНО по украинскому языку и литературе как пороговый результат установлено 22 тестовых балла, истории Украины - 25 баллов, биологии - 22 балла, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам - 17 баллов.

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Помимо установления общенационального порогового балла ВНО по украинскому языку и литературе, также был установлен адаптивный порог для абитуриентов, которые получали полное общее среднее образование не на украинском языке - в 15 баллов.

На 28 июля запланировано заседание, на котором комиссия планирует установить пороговые баллы по химии и географии.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО в этом году проходила с 25 июня по 17 июля.

В тестированиях основной сессии ВНО приняли участие: математика - 152 180 человек, украинский язык и литература – 275 081, физика - 22 284, иностранные языки – 2 277 (испанский, немецкий, французский) и 105 157 (английский), история Украины - 178 714, биология - 74 460, география - 92 962, химия – 10 880.

Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля и продлится до 10 августа.

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