Ученики шестого класса из Вербки Волынской области прислали президенту Владимиру Зеленскому поздравления с новогодними праздниками.
Читайте такжеСанта Клаус "устойчив к коронавирусу": в ВОЗ успокоили детей накануне Рождества (видео)
Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.
"6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимны! Я обязательно приеду еще!",- говорится в заметке.
В поздравлениях ученики желают, чтобы в Украине наступил мир, а также благодарят за "отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион, новую столовую".
Больше новостей на тему
- Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в предновогодний месяц
- Подарки детям на Новый год: идеи сюрпризов под елку для мальчиков и девочек
- Фильмы на Новый год 2021 - что посмотреть для праздничного настроения
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram