В поздравлениях дети желают, чтобы в Украине наступил мир, а также благодарят за "отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион, новую столовую".

Ученики шестого класса из Вербки Волынской области прислали президенту Владимиру Зеленскому поздравления с новогодними праздниками.

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Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимны! Я обязательно приеду еще!",- говорится в заметке.

В поздравлениях ученики желают, чтобы в Украине наступил мир, а также благодарят за "отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион, новую столовую".

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Автор: Дмитрий Захаров