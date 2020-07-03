Зеленский узаконил понятие "уголовного проступка"

Документ был возвращен с подписью президента 2 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (№ 3314).

Как отмечается на сайте парламента, документ был возвращен с подписью президента 2 июля.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 17 июня.

Законом внесены в 125 законодательных актов Украины изменения, согласно которым слово «преступление» в их тексте заменяется словами «уголовное правонарушение», слова «преступление небольшой тяжести» заменяются словами «уголовный проступок», «преступление средней тяжести» заменяются словами «нетяжелое преступление», а также вносятся другие редакционные коррективы, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с понятийным аппаратом, которым оперирует закон № 2617-VIII.

В разделе II проекта устанавливается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу закона Украины от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений», который должен был вступить в силу 1 июля 2020 года.

22 ноября 2018 года ВР был принят закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (далее - закон № 2617-VIII), в котором изменениями в Уголовный кодекс Украины был введен институт уголовного проступка. Изменения касаются как самого понятия деяния, в отношении которого осуществляется уголовно-правовая охрана (ст. 11 УК), так и его видов (ст. 12 УК).

Согласно внесенным изменениям деяния, которые ранее относились к категории преступлений небольшой тяжести (ч.2 ст. 12 УК), переведены в категорию уголовных правонарушений. Также были внесены системные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и ряд других законодательных актов.

Закон № 2617-VIII должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но в ноябре 2019 года оказалось, что практически все органы уголовной юстиции, в компетенцию которых в соответствии с действующим уголовным процессуальным законодательством входит осуществление досудебного расследования в отношении деяний, которые относятся к категории уголовных проступков, не готовы к осуществлению этой деятельности.

3 декабря 2019 года ВР приняла Закон Украины «О внесении изменения в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (далее - закон № 321-IX), которым было отсрочено вступление в силу закона № 2617-VIII с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года.

Во время принятия закона № 321-IX было определено, что для унификации законодательства нужно внести изменения в большой массив законодательных актов с целью согласования терминологии, введенной законом № 2617-VIII, и терминологии, применяемой в других законодательных актах.

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