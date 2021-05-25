Численность ВСУ планируется увеличить для Сил территориальной обороны.

Президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих для Сил территориальной обороны.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 5558 об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

"Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных сил Украины - Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления", - говорится в пояснительной записке.

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Также указывается, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории страны территориальная оборона Украины и движение сопротивления приобретают особое значение в противодействии угрозам нацбезопасности.

"Существующая модель территориальной обороны Украины до сих пор основывается на подходах и принципах бывшего СССР, предусматривает ее развертывание после длительной мобилизации соответствующего комплекта сил и средств", - указывается в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие проекта закона Украины "Об основах национального сопротивления" позволит решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам нацбезопасности и отражению агрессии со стороны другого государства, по выработке на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в Украине национального сопротивления как неотъемлемой составляющей всеохватывающей обороны государства.

Какая численность ВСУ

25 марта 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон «О численности Вооруженных сил Украины», принятый Верховной Радой 5 марта того же года.

Законом утверждена численность ВСУ в количестве, не превышающем 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих. В особый период численность Вооруженных сил увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение нормативных актов о мобилизации.

3 октября 2017 года начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко заявил, что численность Вооруженных сил Украины подошла к определенному законодательством предельному лимиту - 250 тыс. человек.

1 марта 2021 года командующий территориальной обороной командования Сухопутных войск, генерал-майор Анатолий Баргилевич заявлял, что пока численность Сил территориальной обороны составляет 580 человек - это сержанты, офицеры и руководящий состав. "Мы провели расчеты, и общая численность сил теробороны в мирное время должна насчитывать около 10 тысяч человек. То есть каждая область должна быть укомплектована, как минимум, одной бригадой теробороны (примерно 320 человек)", - заявил Баргилевич.

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Автор: Константин Гончаров