Зеленский дал оценку выступлению украинской группы / Иллюстрация Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский дал высокую оценку выступлению украинской группы Go_A на песенном конкурсе «Евровидение -2021».
Об этом глава государства написал в Instagram.
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«Группа Go_A - крутое выступление и достойный результат на «Евровидении». Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны», - отметил Зеленский.
Скриншот Инстаграм
Евровидение 2021: кто победил
- В ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2021", проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".
- Стоит отметить, что именно Maneskin прогонзировали победу букмекеры.
- Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.
- По результатам зрительского голосования, выступление украинской группы Go_A на Евровидении 2021 было одним из лучших.
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