Зеленский оценил выступление Украины на «Евровидении»

Глава государства считает, что это была прекрасная промоция Украины в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский дал высокую оценку выступлению украинской группы Go_A на песенном конкурсе «Евровидение -2021». Об этом глава государства написал в Instagram. Читайте такжеПобедителем "Евровидения-2021" стала группа Maneskin из Италии «Группа Go_A - крутое выступление и достойный результат на «Евровидении». Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны», - отметил Зеленский. Евровидение 2021: кто победил В ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2021", проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогонзировали победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

По результатам зрительского голосования, выступление украинской группы Go_A на Евровидении 2021 было одним из лучших. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Тамара Отовская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter