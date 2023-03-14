Защитникам Бахмута передали очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов.

На прошлой неделе защитники, которые защищают Украину на Донецком направлении, получили очередную партию защитных сооружений собственного производства, поэтому теперь бойцов защищают уже 55 блиндажей из волнистой стали.

Такие укрытия производит Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военнослужащим.

"Крепость Бахмут удерживается силой, мужеством и профессионализмом наших воинов. А мы поддерживаем защитников - не словами, а реальными действиями. На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили примерно 55 таких сооружений. Поэтому фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Мобильные укрытия, которые производят предприятия Метинвест - это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке – на полтора метра под землю – выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выход на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть еду и высушить одежду.

На производство одного укрытия необходимо почти 2 тонны стали. Метинвест передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. Сейчас стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, на Запорожье и Житомирщине.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального фронта". Компания передала защитникам более 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.