На прошлой неделе защитники, которые защищают Украину на Донецком направлении, получили очередную партию защитных сооружений собственного производства, поэтому теперь бойцов защищают уже 55 блиндажей из волнистой стали.
Такие укрытия производит Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военнослужащим.
"Крепость Бахмут удерживается силой, мужеством и профессионализмом наших воинов. А мы поддерживаем защитников - не словами, а реальными действиями. На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили примерно 55 таких сооружений. Поэтому фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.
Мобильные укрытия, которые производят предприятия Метинвест - это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке – на полтора метра под землю – выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выход на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть еду и высушить одежду.
На производство одного укрытия необходимо почти 2 тонны стали. Метинвест передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. Сейчас стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, на Запорожье и Житомирщине.
Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального фронта". Компания передала защитникам более 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.