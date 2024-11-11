Семья защитника Мариуполя Антона Трофимова получила собственную квартиру по программе "Сердце Азовстали. Дома" инициатором которой является Ринат Ахметов.

С первых дней полномасштабного вторжения защитник оборонял Мариуполь. 15 марта 2022 года во время боев получил тяжелое ранение руки, обеих ног с открытым переломом, тело было посечено обломками. Военного доставили в госпиталь, на который впоследствии россияне сбросили авиабомбу. Тогда всех раненых эвакуировали на "Азовсталь".

17 мая вместе с другими защитниками по приказу высшего руководства вышел в плен. Вернулся домой в конце июня 2022 года после обмена тяжело ранеными. После этого его ждали несколько операций и длительная реабилитация. Защитник получил инвалидность и до сих пор имеет проблемы с коленом. Однако он уже планирует осваивать новую профессию, а собственная квартира станет для него фундаментом для новой жизни.

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"Выражаю большую благодарность Ринату Леонидовичу, проекту "Сердце Азовстали" за помощь, за поддержку. Квартира и остальные вопросы, с которыми помогает "Сердце Азовстали" - это просто замечательно. Это супер", - делится впечатлениями защитник.

В новой квартире Трофимов будет жить с женой и сыном. Для семьи это первое собственное жилье, раньше приходилось жить в арендованном жилье и общежитиях.

"Я очень надеюсь, что и эта семья, и те, кто получили квартиру до этого (а это уже более 140 защитников) будут достойными примерами того, что жизнь после службы - это большая, классная и наполненная жизнь. И что в целом есть очень понятный маршрут реализации себя в гражданской жизни. Мы в "Сердце Азовстали" отрабатываем его в рамках программы "Будущее". Мы готовы делиться этой экспертизой со всей Украиной, с другими организациями, с государством", - отметила Председатель наблюдательного совета Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Подробнее о программе "Вдома" и условиях участия читайте по ссылке.