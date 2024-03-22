Специалисты работают бок о бок со спасателями и медиками.

Металлургический завод "Запорожсталь" помогает спасательным службам города, и организовал временное жилье для запорожцев, которые потеряли квартиры из-за ракетной атаки России. Об этом сообщил гендиректор предприятия Роман Слободянюк.

"Очень длинный и сложный день для Запорожья и всей Украины. Разрушение домов, инфраструктуры, и самое страшное - разрушение человеческих жизней. Искренне сочувствую родным погибших. Приобщаемся к помощи городу: наши специалисты и техника уже работают бок о бок со спасателями и медиками для устранения страшных последствий вражеской атаки", - написал он.

Он также сообщил, что "Запорожсталь" оказывает помощь сотрудникам, пострадавшим в результате утренней массированной ракетной атаки на Запорожье.

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"Сейчас имеем 13 обращений от работников, дома которых были повреждены вражескими обстрелами. Им оказывается материальная помощь в первичном восстановлении поврежденных домов. При необходимости - дополнительная медицинская и психологическая помощь от наших специалистов. На базе социальных объектов Метинвеста в Запорожье подготовлены места размещения для тех сотрудников и их семей, которые в этом нуждаются", - рассказал Слободянюк.

Как известно, сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В результате атаки в Запорожье разрушены жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.