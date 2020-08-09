Некоторых граждан все же будут пускать через админграницу с Крымом: список оснований

Украина решила временно закрыть КПВВ на админгранице с Крымом из-за коронавируса.

Представительство президента в АР Крым привело перечень гуманитарных оснований, которые позволят пересечь временно закрытые пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымским полуостровом.

Читайте такжена выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь - сегодня пункты пропуска закроются (фото)

Соответствующее сообщение появилось в Facebook представительства. Так, в перечень таких оснований входит:

подача абитуриентом (с одним из родителей / опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

в случаях отсутствия регистрации места проживания, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму / на подконтрольной Правительству территории;

необходимости соблюдения принципа единства семьи;

в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и / или получения медицинской помощи;

в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

Обязательным условием при пересечении КПВВ с временно оккупированной территории является установление приложении «Дій вдома» и самоизоляция. Досрочно прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного ПЦР теста на COVID-19.

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарным основаниям принимается Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Представительство президента АР Крым, как отмечается, будет способствовать гражданам в получении такого решения и готово рассматривать отдельные обращения.

Закрытие КПВВ с Крымом

Украина решила закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины эпидемии COVID-19.

Согласно решению правительства, КПВВ были закрыто с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

Пропуск через КПВВ разрешен только для украинцев и членов их семей:

- место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, при условии согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram