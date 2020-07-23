"Против гей-парадов": нардеп разъяснил суть законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма

Автор документа пояснил: если два мужчины идут за руку – это не пропаганда.

Законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма в Украине, ранее зарегистрированный в Верховной Раде, направлен против гей-парадов и призван защитить права сторонников традиционных ценностей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал соавтор документа, нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

По его словам, законопроектом предложена новая статья в Кодекс об административных правонарушениях, где будут прописаны штрафы за гей-пропаганду.

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"На три части разделена ответственность, которую мы с коллегами предлагаем. Это случай, когда мы отреагировали на просьбы людей о защите традиционных семейных ценностей. В первом пункте предусматривается ответственность за пропаганду 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов – это 17 тыс. грн… Во второй части предусматривается ответственность за публичную пропаганду, предлагается сумма 5 тыс. необлагаемых минимумов - это 85 тыс. грн. В третьем пункте речь идет о пропаганде служебным или должностным лицом", - сообщил "слуга народа".

Комментируя критерии, по которым будут определять гей-пропаганду, Мазураш отметил:

"Если два мужчины идут за руку – это не пропаганда, но если они при этом будут весело кричать, что это лучший способ и все должны присоединиться к ним – тогда, возможно, пропаганда. Идет речь, конечно, о гей-парадах. По моему убеждению, они не должны проводиться в нашей стране. Это не потому, что я против людей, имеющих нетрадиционную ориентацию. Философия закона не направлена против них, а именно против пропаганды".

Нардеп также отметил, что "ни с кем не согласовывал законопроект", и выразил убеждение, что в нем "речь не идет о нарушении чьих-либо прав".

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