Источники в парламенте привлекли мое внимание к законопроекту №10179 от 23 октября 2023 года, внесенному Павлюком, Бужанским, ОПЗЖшником Мамкой и компанией. Потому что выглядит это как попытка обмануть общество.

Немножко истории. 23 февраля 2022 года, за шестнадцать часов до широкомасштабного вторжения россиян в Украину, Верховная Рада поддержала МВДшную версию закона об оружии в первом чтении. Это был плохой законопроект, но тогда депутаты оправдывались тем, что хороший не имел шансов набрать 226 голосов.

Проголосованный документ не давал гражданам права владеть, носить и применять короткоствольное оружие для самозащиты. Поэтому сразу, после голосования в первом чтении, эксперты, участники рынка, Украинская ассоциация владельцев оружия, общественные деятели через знакомых депутатов подали правки, которые должны были решить эту несправедливость. А широкомасштабное вторжение лишь их актуализировало…

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Отсутствие полиции рядом в момент совершения преступления, большое количество нелегального оружия у преступников, повышенные угрозы из-за войны просто "кричат" о том, что наконец в Украине должен появиться закон "об оружии", который предоставит законопослушным гражданам возможность защитить себя от преступников, имеющих оружие несмотря на отсутствие закона.

Документ не давал гражданам права владеть, носить и применять короткоствольное оружие для самозащиты.

Критичность момента привела к тому, что весной 2022 года тогдашний министр внутренних дел Денис Монастырский объявил опрос в действии, чтобы узнать позицию украинцев по вопросу владения и ношения короткоствола. Оно привлекло внимание беспрецедентно большого количества граждан. Что неудивительно, ведь опрос делали для того, чтобы МВД определилось с изменениями, которые нужно внести для принятия закона об оружии во втором чтении.

Но две петиции с более чем 25 тысячами подписей к двум президентам Украины, более миллиона голосов в действии, разнообразные социологические исследования, которые свидетельствуют, что абсолютное большинство украинцев хочет законного права владения, ношения и применения короткоствольного оружия для самозащиты, не заставили МВД изменить позицию в этом вопросе.

После трагической смерти Дениса Монастырского и прихода нового руководителя в МВД из рядов полиции борьба с правом граждан на оружие самозащиты возобновилась.

Несмотря на общественные настроения и несмотря на избирательную программу партии власти, МВД хочет сохранить монополию на формирование политики обращения и обращения с оружием, поэтому старается не позволить принять закон, которым можно было бы предоставить гражданам право владения, ношения и применения оружия для самозащиты.

Оружие самозащиты останется лишь для "избранных" — тех, кого наградит ею власть…

Разработав и подав через лояльных народных депутатов законопроект №10179, министерство решило "похоронить" закон об оружии, который можно было доработать во втором чтении с учетом требований украинцев, и оставить за собой монопольное право регулировать оборот оружия через собственные приказы. То есть, после принятия законопроекта №10179, МВД сделает все возможное, чтобы закон "об оружии" больше не рассматривался в сессионном зале - о рассмотрении его во втором чтении можно будет забыть.

Простыми словами, оружие самозащиты останется лишь для "избранных" — тех, кого наградит ею власть…

Министерство вынесло урок из поражений в суде, когда нельзя осудить за незаконное обращение с оружием по причине отсутствия закона об оружии, к которому сейчас отсылает УКУ, и решило без лишнего шума исправить это таким образом, чтобы отпала потребность в наличии соответствующего закона. Так, законопроектом №10179, среди прочего, предлагается внести системное изменение в Уголовный кодекс Украины. Речь о том, чтобы изменить формулировку: ответственность наступает не за незаконное обращение с оружием, а за обращение, которое нарушает законодательство. Изменением слова "закон" на "законодательство" МВД фактически ссылается на подзаконные акты, или, если быть точным, на свои приказы.

На днях председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин сделал коротенькое видео об этой ситуации, в которой указал на эту мошенническую попытку ввести в заблуждение депутатов и общество. Он рассказал, как МВД собирается обмануть граждан и парламентариев.

Каденция этого состава парламента подошла к концу, страна в состоянии войны, а законопроект "об оружии" почти два года пылится. Партия "Слуга народа", имея всю полноту власти, одна из немногих, которая обещала на выборах принять "Закон об оружии", ведь Украина - единственная страна в Европе, которая его не имеет. Нам обещают одно, а на деле делают другое.

Если профильный комитет продолжит игнорировать законопроект "об оружии", уже проголосованный в первом чтении, вместо этого будет инициировать внесение в сессионный зал законопроекта с изменениями в Уголовный кодекс Украины, это будет означать, что никакого народовластия не существует.

Как говорится, оцените красоту игры. Нас просто "разводят", как котят.

Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGRConsultingGroupLLC