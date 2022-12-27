Как украинские банки помогают ВСУ: ConcordBank и NEOBANK отдают армии до 50% прибыли.

Компании, объединенные в финтех-экосистему Concord Fintech Solutions (CFS), от начала войны значительную часть прибыли направляют на поддержку Вооруженных Сил Украины. В некоторые месяцы эта помощь достигала 50% прибыли. Также компания привлекла к сбору пожертвований клиентов и партнеров. Всего с начала войны бизнес-юниты финтех-экосистемы аккумулировали на нужды ВСУ и больниц уже 84,9 млн грн.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

За помощь ВСУ и поддержку украинцев Елена Соседка, соучредитель Concord Fintech Solutions, получила еще одну государственную награду. Министерство обороны Украины наградило ее медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины". Государственную награду вручил начальник штаба Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" Евгений Щербань.

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Среди оборудования, переданного компанией Елены Соседки ВСУ, – два БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, аккумуляторы, экипировка, строительные материалы и тому подобное.

Также Concord Fintech Solutions передала ВСУ радиоуправляемые комплексы "Колдун".

Наибольший вклад сделан банками ConcordBank и NEOBANK, а главным оператором оказания помощи выступает биржа благотворительности "ДоброДій", которая с 2014 года является частью экосистемы CFS.

Среди прочего, помощь направляли на запросы полка спецназначения "Сафари" Национальной полиции Украины, батальона специального назначения "Донбасс" в/ч 3035, Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины, украинской аэроразведки и других подразделений.

"С началом войны наш коллектив единогласно решил поддерживать армию. Я благодарна тысячам людей, которые доверяют нашей компании и являются нашими клиентами. Благодаря этому значительную часть нашей прибыли мы инвестируем в победу. Это наша благодарность бойцам за то, что защищают страну и людей, – подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка. – Помогая, мы также демонстрируем миру, что является невероятной нацией. Мы едины и делаем все для победы. И мы не останавливаемся!"

Напомним, в состав финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions входят цифровой банк NEOBANK, ConcordBank, процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДій".