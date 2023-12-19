Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал на своей странице в Facebook "успешную" работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) и сделал прогноз на будущее.

"Какой испанский стыд… Наше Бюро экономической безопасности в Европе соединяется разве что с эпитетами "неблагочестивый", "непрозрачный", "заангажированный"… А нам же союзников убеждать – экономных и сосредоточенных на собственных проблемах союзников.

"ЕС ожидает перезагрузки БЭБ уже в следующем году" — подобными заголовками изобилуют украинские СМИ последние несколько недель. Все из-за отчета Еврокомиссии на 150 страницах, где БЭБ упоминается 7 раз. И, к сожалению, о главном экономическом правоохранительном органе пишут в негативном контексте: европейцы обеспокоены качеством и прозрачностью работы, политической ангажированностью и "неблагочестивым и непрозрачным механизмом отбора работников".

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https://lb.ua/…/583400_ies_ochikuie_perezavantazhennya…

БЭБ создали за год до войны. И независимо от военных расходов на БЭБ идет отдельная немалая струйка денег на зарплаты, офисы, матобеспечение… Когда это создавали, то убеждали всех, что БЭБ станет источником сумасшедших прибылей с коррупционеров. Прошло почти три года. На счету БЭБ ни одного положительно резонансного дела – в смысле, с подготовкой к суду, успешным прохождением суда и, наконец, ожидаемыми доходами для государства.

Что есть на счету БЭБ – так это зависло с августа дело Коломойского. С ежемесячными миллионными расходами на условное "ведение дела" — распечатка нескольких бумажек и проведение допросов целых четырех свидетелей, для чего задействован 51 сотрудник. А также формулировка поначалу абсурдного состава преступления (владелец банка перегнал на несколько дней деньги в собственную же компанию, тогда перегнал в свой банк обратно; у себя взял, себе дал, себе вернул: состав преступления здесь в принципе не из чего рисовать, тем более через 10 лет спустя после того как). А потом за наши миллионы сформулировали уже физически нереальный состав преступления – исчезновение у всех на виду наличных денег на 12 грузовиков. Отсутствие или наличие не заметили ни международный аудит во время национализации, ни глава Нацбанка. Да, мы с вами именно вот за эту беллетристику регулярно платим.

Я не думаю, что этот цирк слишком задорого заметили только мы, а европейцы и американцы – те, у кого мы регулярно просим многомиллиардную помощь – совершенно не интересуются, что у нас здесь происходит с антикоррупционными органами и насколько успешна их работа (а она обязана быть успешной, мы это пообещали союзникам).

Лично меня в этой истории просто-таки злит отношение правоохранительного органа к этому делу. Я не могу понять мотивации этих людей. Вообще не понимаю. Это самое громкое, пожалуй, экономическое дело в истории Украины (все же другие дела в отношении миллионеров больше связаны с госизменой). На скамье подсудимых сидит третий самый влиятельный и богатый представитель крупного бизнеса, человек из списка "Форбс", политик, серый кардинал, стратег и т.д. Следствие длится четыре месяца, в СИЗО он три месяца. В это время полсотни детективов смогли допросить аж 4 свидетелей за четыре месяца… и все… ВСЕ?!!! То есть они поймали "золотую рыбку" и вместо того, чтобы сделать с ней что-нибудь полезное, четыре месяца саботируют следствие. Даже не имитируют, тупо саботируют.

Что интересно, появились сведения, что адвокаты Коломойского уже сами выступили с инициативой как-то ситуацию привести в сознание: через антикоррупционный суд они пытаются заставить генерального прокурора Костина отдать дело об исчезновении наличных из БЭБ в НАБУ. Потому что у НАБУ уже есть несколько дел, связанных с "ПриватБанком" и Коломойским. Потому было бы правильно объединить их в одну. По крайней мере, доверить и это производство одному и тому же органу следствия. Это, вероятно, заметно удешевит следствие (хотя и лишит зарплат, прогрессивок, надбавок и премий 37 детективов и 14 прокуроров). Но суд не разрешил такой циничный беспредел в отношении 51 получателя денег: сначала антикоррупционный суд первой инстанции отказал адвокатам, а затем и апелляционная палата этого же суда, заслушав доводы защитников, оставила все как есть.

Ну, окей, суд у нас очень гуманный. Но ведь рано или поздно результаты дорогостоящего "расследования" придется передавать в суд. В смысле, не в украинский суд (потому что к независимой и притом некоррумпированной судебной власти, абсурдные дела будет сбивать на подлете, нам еще как в Китай рачки). Там, конечно, будет "первая инстанция", "апелляция", "приговор"…

А затем "европейский суд по правам человека": коллегия судей заслушает доводы защиты, получит когнитивный диссонанс от доводов обвинения. Затем судьи вместе покрутят пальцами у висков и закроют дело. А еще обяжут украинское государство заплатить компенсацию кристально честному гражданину Игорю Коломойскому: расходы на адвокатов, моральный ущерб и так далее. Это очевидный для каждого прогноз: плохо (или никак) подготовленное дело всегда бьет по обвинителям.

А потом кому-то придется как-то оправдываться перед нашими партнерами: как и почему БЭБ провалила крупное дело или придумала дело при отсутствии доказательств и состава преступления. И как это сочетается с обещанными реформами, прозрачностью, честностью…

Ну и в конце. На прошлой неделе тройку судей апелляционного суда: Паленика, Слива и Глиняного – задержали на взятке. НАБУ установило, что в одном из производств связанных с госсоветником Богуслаевым они получили взятки в 25 тысяч долларов для троих. Деньги передали в коробке из-под виски судье Паленику. Он их разменял и расфасовал. По 8300 долларов на нос. Часть судьи Сливы упаковал в пачку из-под кофе. Судья Глиняный получил 8300 долларов в рекламной брошюре интернет-провайдера. https://www.slovoidilo.ua/…/pidozryuvanyj-suddya…

Именно эти трое первыми слушали апелляцию адвокатов Коломойского на арест. В нарушение регламента суда они разрешили прокурору в апелляционном заседании объявить фактически новое подозрение вместо того, чтобы заслушать апелляцию адвокатов на "нефтехимическое" подозрение, как того требовал закон. То есть приложились к формированию доказательной базы для встречного обвинения Украины в международных инстанциях.

Ведущий прокурор по делу, которое ведет БЭБ против Коломойского – господин Демьянчук – тоже, как свидетельствует Гугл, имеет интересный информационный бекграунд. И это тоже гарантированно используют адвокаты…

А расплачиваться за все это будет Украина. Средствами из наших налогов и своей репутацией у союзников", - пишет Голобуцкий в соцсети.