Некоторые категории граждан Украины имеют право на собственную недвижимость.

В Украине для участников боевых действий предусмотрены различные льготы, в частности, возможность получить квартиру бесплатно. Для этого необходимо соответствовать определенным критериям и знать, как правильно стать на очередь на квартиру.

Советник, адвокат АО "GRACERS" Лариса Величко в комментарии УНИАН рассказала, как проходит эта процедура.

Можно ли с УБД получить квартиру

По словам эксперта, бесплатно получить квартиру в Украине имеют право УБД, которые принимали участие в боевых действиях как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Кроме того, УБД не единственные, кто может бесплатно получить квартиру в Украине. На бесплатное жилье могут члены семей погибших участников боевых действий, а также люди, которые получили инвалидность вследствие участия в боевых действиях.

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Бесплатно УБД могут получить социальное жилье, которое предоставляется государством или местными властями или, предприятие, на котором работает лицо (если оно имеет жилой фонд):

Минимальный стандарт жилой площади на одного человека сейчас составляет 13,65 квадратных метров.

- говорит адвокат.

Если в семье есть дети, то площадь жилья должна быть больше - на каждого ребенка дополнительно выделяется от 5 до 8 квадратных метров, в зависимости от местности.

Как стать в очередь на квартиру военнослужащему

Величко рассказала, как стать на очередь на квартиру и какие для этого нужны документы. Она говорит, что сначала нужно подать заявление о постановке на квартирный учет. Заявление о постановке на квартирный учет подается по месту жительства или работы - его принимает исполнительный комитет районного, городского, поселкового эти сельского или ЦНАП, а если речь идет о предприятии, то документ предоставляют его администрации или профсоюзному комитету. Такое заявление должны подписать все члены семьи, которые живут вместе с лицом, подающим документ.

Чтобы стать на квартирный учет также нужны следующие документы:

Справка с места жительства о составе семьи и прописка.

Копия удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны.

Копия паспорта и идентификационного кода.

Если у человека, который хочет получить бесплатное жилье, есть члены семьи, он должен подать справки о том, находятся ли они на квартирном учете.

Поданные человеком документы в месячный срок должна рассмотреть жилищная комиссия. Адвокат предупреждает, что именно она должна принять решение - ставить УБД на квартирный учет или нет. Лицу могут сообщить о том, какое решение принято, с помощью СМС. Также человек сам может поинтересоваться у органа, в который подавал заявление о постановке на квартирный учет, какое решение приняла комиссия по документу.

Какая очередь на квартиру военным - как узнать о сроке ожидания

По словам Величко, если человек уже разобрался, как стать на очередь на квартиру и находится в очереди на жилье, то, чтобы узнать свой порядковый номер в этой очереди, он может обратиться лично в орган местного самоуправления, в ЦНАП или на предприятие - в зависимости от того, куда он подавал заявление о постановке на квартирный учет, и выяснить этот нюанс.

Если в населенном пункте, в котором живет участник УБД, нет социального жилья, которое ему могут предоставить бесплатно, тогда государство может помочь человеку приобрести жилье в другом месте.

Сначала человеку обязательно нужно стать на квартирный учет, а затем необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения или в ЦНАП по месту жительства на получение денежной компенсации на покупку жилья.

После этого орган социальной защиты в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления должен вынести представление в комиссию о выплате УБД средств на покупку квартиры. На то, какую сумму получит лицо, будет влиять ряд факторов, в том числе, метраж, на который он имеет право, а также опосредованная стоимость метра квадратного общей площади желаемого жилья на день рассмотрения комиссией представления о назначении компенсации.

Адвокат предупредила, что сейчас получить компенсацию от государства для УБД на покупку квартиры сразу нереально, поскольку на это нет средств. Решение о выплате компенсации может быть принято, но человеку все равно придется стоять в очереди и ждать выплаты.

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