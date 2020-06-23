Трагический взрыв в жилом доме на Позняках: стоит ли украинцам бояться поверок счетчиков

Неспешный ход жизни киевлян в воскресное утро, 21 июня, потрясла страшная трагедия: в жилой девятиэтажке Дарницкого района прогремел взрыв, разрушивший несколько этажей. Погибли по меньшей мере трое жильцов, пятеро травмированы, спасатели продолжают поиск еще нескольких людей. А киевские власти заявили, что секция из сорока квартир не подлежит восстановлению, и около ста человек остались без крыши над головой.

По предварительным данным ГСЧС, взорвалась газовоздушная смесь, а точная причина трагедии устанавливается специальными службами. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии: взрыв газа или взрывное устройство.

Некоторые жильцы разрушенного дома предполагают, что версия об умышленном взрыве – не достоверна. По их словам, накануне трагедии сотрудники обслуживающей компании «Киевгаз» делали поверку газовых счетчиков, после чего в подъезде чувствовался запах газа.

"Вместо счетчиков стояли временные перемычки. Я слышал разговоры, что они были бэушными, с микротрещинами. У меня ничего такого не было. Но разговоры я об этом слышал», - рассказал УНИАН проживающий в пострадавшем доме Леонид Михайлович.

"Говорю мужу, я слышу запах газа. Это было во вторник. В среду я позвонила в аварийную, и они сказали, что была утечка. Они поставили шланг. Запах очень чувствовался. Ну, они устранили, а как там дальше было - я не знаю", - рассказала другая жительница взорвавшегося здания.

К выдвижению версий взрыва также подключились политики. Народный депутат Леся Забуранная заявила, что, согласно предварительной информации правоохранителей, взрыв в многоэтажке в столичном массиве произошел из-за замены счетчиков газа на некачественный прибор.

«Согласно предварительной версии правоохранителей, была проблема в замене счетчиков газа на какой-то некачественный агрегат, который не сумел сдержать концентрацию газа, и, соответственно, в одной из квартир, где жила женщина, произошел взрыв бытового газа», - заявила Забуранная.

Если причиной трагедии действительно стала халатность газовщиков, повод для волнения теперь может появиться у всех потребителей голубого топлива, ведь поверки проводятся повсеместно. Однако, прежде, чем паниковать, следует разобраться, что предусматривают эти процедуры, и насколько они безопасны.

Газовщики поясняют

"Киевгаз", обслуживающий 780 тысяч абонентов по всему Киеву, в комментарии УНИАН подтвердил, что накануне взрыва проводили поверку счетчиков по всей столице, и в горе-многоэтажке в частности. Представитель компании Елена Мичурина рассказала, что поверка проводится раз в 8 лет – газовые счетчики снимаются и проверяются на исправность. Вместо счетчика ставится, так называемая, заглушка (Байпас), далее идет проверка на утечки газа. Процедура является стандартной и обязательной, проводится согласно утвержденным графикам.

"Не только в этом доме, но и по всему Киеву каждый день мы проводим поверку газовых счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а и в течение месяца...В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - сказала она.

Представительница «Киевгаза» отметила, что, по предварительным данным, сети взорвавшего дома находились в удовлетворительном состоянии, а информация о том, были ли заявки от жильцов после поверки, требует уточнения.

Опасаться ошибок газовой службы есть причины. Многие помнят, как в далеком 2007 году в одном из подъездов жилого дома в Днепре прогремел взрыв: 23 человека погибли, 20 - пострадали. Причиной трагедии назвали халатность газовщиков и изношенность системы газоснабжения. Трое работников "Днепрогаза" были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью лишь в ноябре 2013 года. Они получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы.

Газовый счетчик – ответственность потребителя

Юрист в газовой сфере Олег Бакулин рассказал УНИАН, что, согласно правилам, перед проведением газовых работ даже в одной квартире многоэтажки необходимо полностью отключать газ во всем доме. Счетчики поверяются по графику, и газовая компания старается за один визит выполнить все запланированные работы.

«На каждом счетчике в паспорте прописан межповерочный интервал. Есть новые, которые поверяются раз в 8 лет, есть те, которые раз в 5 лет. В зависимости от того, кто инициирует поверку, тот и платит за нее. Если вы сами ее заказываете, то сами платите", - сказал он.

Бакулин пояснил, что проведение работ газовыми службами регламентируется рядом документов: правилами безопасности систем газопоставки, техническими регламентами и государственными строительными нормами. Если их придерживаться, то никакие газовые работы опасности в себе не несут. Повлиять может разве что человеческий фактор, который нельзя исключать в любой сфере деятельности.

«В квартире идет труба, на ней кран, после крана стоит счетчик. Соответственно, когда снимается счетчик, соединение газовой плиты с краном происходит напрямую, заглушки в этом случае не ставятся, потому что человек продолжает потреблять газ. Объем газа, который человек использует за это время, посчитают по нормам или по потреблению в предыдущих периодах. Кроме того, возможна установка счётчика из "подменного фонда" Оператора ГРС, то есть, временного», - отметил юрист.

«После замены, когда все уже соединили, может случиться, что что-то не так закрутили. Больше ничего не может случиться с точки зрения нарушения газовщиков», - добавил он.

При этом, Бакулин считает, что даже если взрыв в доме на Позняках в Киеве произошел по вине газовщиков, это не повод для потребителей газа повсеместно опасаться замены или поверок счетчиков.

В «Региональной газовой компании», в которую входят около двадцати операторов газораспределительных сетей, кроме «Киевгаза», также считают, что внутридомовые сети - это ответственность собственника или балансодержателя. В тарифах операторов на обслуживание счетчиков предусмотрены мизерные средства, поэтому четверть счетчиков в Украине не проходят поверку.

«По текущим требованиям - счетчики поверяются один раз в 8 лет. В тарифе на это предусмотрены какие-то очень смешные деньги. По текущей статистике в отдельных областях около 25 процентов счетчиков поверку не проходят. Но в этом году впервые выделены средства на финансирование обменного фонда», - сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Правила «газовой» безопасности

В «Региональной газовой компании» подчеркнули, что жильцы и сами должны обращать внимание на правила безопасности и следовать им, например, при проветривании кухни, где стоит газовая плита.

«Если травит внутри - вызывать аварийно-диспетчерскую службу и устранять утечку», - сказали в компании.

Бакулин, в свою очередь, говорит, что газ – это опасное вещество, и самостоятельно проконтролировать стандарты выполнения газовыми служба тех или иных работ невозможно, поскольку они крайне сложные даже для энергетиков. Но вникать в происходящее никто не запрещает, также, как и перепроверять выполненные работ на предмет утечки «дедовским» способом.

«Единственное, что можно посоветовать, чтобы потребитель сам стоял «над душой» и проверял, как проводится работа газовщика. Вот, они проверяют мыльным раствором стыки соединения, нужно потом самому еще проверить эти стыки мыльным раствором. Берется мыло, и вот, где закрутили гайку, там и есть соединение - мылом намазали, и видно: если идет булька, значит есть протечка», - сказал он.

Не стоит также забывать, что трагедии зачастую случаются и по вине самих жильцов, которые по невнимательности или глупости могут натворить беды, не соблюдая правила безопасного использования газа, элементарно не выключая конфорку. Также известно о случаях головотяпства, когда газопроводы заполняли водой: при установке котла или колонки водопровод подключали к газовой трубе. Очевидное и невероятное.

Официальные выводы экспертной комиссии о причинах взрыва в жилом доме на столичных Позняках расставят все точки над «и». А пока комиссия из представителей ГСЧС, «Киевгаза» и городских властей, изучают все возможные версии, полиция уже проводит обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, обслуживавших многоэтажку.

Анна Бредихина