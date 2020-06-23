Трагический взрыв в жилом доме на Позняках: стоит ли украинцам бояться поверок счетчиков
В воскресенье столицу потрясла трагическая новость – в жилой девятиэтажке на Позняках прогремел взрыв, унесший жизни по меньшей мере трех людей. Пострадавшие жильцы подозревают, что причиной могла стать утечка газа после поверки газовых счетчиков, которую накануне проводил «Киевгаз». Пока официального заключения о причинах взрыва нет, УНИАН разобрался, что предусматривает процедура поверки газовых счетчиков, насколько она безопасна, и на что потребителям стоит обратить внимание.
Неспешный ход жизни киевлян в воскресное утро, 21 июня, потрясла страшная трагедия: в жилой девятиэтажке Дарницкого района прогремел взрыв, разрушивший несколько этажей. Погибли по меньшей мере трое жильцов, пятеро травмированы, спасатели продолжают поиск еще нескольких людей. А киевские власти заявили, что секция из сорока квартир не подлежит восстановлению, и около ста человек остались без крыши над головой.
По предварительным данным ГСЧС, взорвалась газовоздушная смесь, а точная причина трагедии устанавливается специальными службами. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии: взрыв газа или взрывное устройство.
Некоторые жильцы разрушенного дома предполагают, что версия об умышленном взрыве – не достоверна. По их словам, накануне трагедии сотрудники обслуживающей компании «Киевгаз» делали поверку газовых счетчиков, после чего в подъезде чувствовался запах газа.
"Вместо счетчиков стояли временные перемычки. Я слышал разговоры, что они были бэушными, с микротрещинами. У меня ничего такого не было. Но разговоры я об этом слышал», - рассказал УНИАН проживающий в пострадавшем доме Леонид Михайлович.
"Говорю мужу, я слышу запах газа. Это было во вторник. В среду я позвонила в аварийную, и они сказали, что была утечка. Они поставили шланг. Запах очень чувствовался. Ну, они устранили, а как там дальше было - я не знаю", - рассказала другая жительница взорвавшегося здания.
К выдвижению версий взрыва также подключились политики. Народный депутат Леся Забуранная заявила, что, согласно предварительной информации правоохранителей, взрыв в многоэтажке в столичном массиве произошел из-за замены счетчиков газа на некачественный прибор.
«Согласно предварительной версии правоохранителей, была проблема в замене счетчиков газа на какой-то некачественный агрегат, который не сумел сдержать концентрацию газа, и, соответственно, в одной из квартир, где жила женщина, произошел взрыв бытового газа», - заявила Забуранная.
Если причиной трагедии действительно стала халатность газовщиков, повод для волнения теперь может появиться у всех потребителей голубого топлива, ведь поверки проводятся повсеместно. Однако, прежде, чем паниковать, следует разобраться, что предусматривают эти процедуры, и насколько они безопасны.
Газовщики поясняют
"Киевгаз", обслуживающий 780 тысяч абонентов по всему Киеву, в комментарии УНИАН подтвердил, что накануне взрыва проводили поверку счетчиков по всей столице, и в горе-многоэтажке в частности. Представитель компании Елена Мичурина рассказала, что поверка проводится раз в 8 лет – газовые счетчики снимаются и проверяются на исправность. Вместо счетчика ставится, так называемая, заглушка (Байпас), далее идет проверка на утечки газа. Процедура является стандартной и обязательной, проводится согласно утвержденным графикам.
"Не только в этом доме, но и по всему Киеву каждый день мы проводим поверку газовых счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а и в течение месяца...В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - сказала она.
Представительница «Киевгаза» отметила, что, по предварительным данным, сети взорвавшего дома находились в удовлетворительном состоянии, а информация о том, были ли заявки от жильцов после поверки, требует уточнения.
Опасаться ошибок газовой службы есть причины. Многие помнят, как в далеком 2007 году в одном из подъездов жилого дома в Днепре прогремел взрыв: 23 человека погибли, 20 - пострадали. Причиной трагедии назвали халатность газовщиков и изношенность системы газоснабжения. Трое работников "Днепрогаза" были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью лишь в ноябре 2013 года. Они получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы.
Газовый счетчик – ответственность потребителя
Юрист в газовой сфере Олег Бакулин рассказал УНИАН, что, согласно правилам, перед проведением газовых работ даже в одной квартире многоэтажки необходимо полностью отключать газ во всем доме. Счетчики поверяются по графику, и газовая компания старается за один визит выполнить все запланированные работы.
«На каждом счетчике в паспорте прописан межповерочный интервал. Есть новые, которые поверяются раз в 8 лет, есть те, которые раз в 5 лет. В зависимости от того, кто инициирует поверку, тот и платит за нее. Если вы сами ее заказываете, то сами платите", - сказал он.
Бакулин пояснил, что проведение работ газовыми службами регламентируется рядом документов: правилами безопасности систем газопоставки, техническими регламентами и государственными строительными нормами. Если их придерживаться, то никакие газовые работы опасности в себе не несут. Повлиять может разве что человеческий фактор, который нельзя исключать в любой сфере деятельности.
«В квартире идет труба, на ней кран, после крана стоит счетчик. Соответственно, когда снимается счетчик, соединение газовой плиты с краном происходит напрямую, заглушки в этом случае не ставятся, потому что человек продолжает потреблять газ. Объем газа, который человек использует за это время, посчитают по нормам или по потреблению в предыдущих периодах. Кроме того, возможна установка счётчика из "подменного фонда" Оператора ГРС, то есть, временного», - отметил юрист.
«После замены, когда все уже соединили, может случиться, что что-то не так закрутили. Больше ничего не может случиться с точки зрения нарушения газовщиков», - добавил он.
При этом, Бакулин считает, что даже если взрыв в доме на Позняках в Киеве произошел по вине газовщиков, это не повод для потребителей газа повсеместно опасаться замены или поверок счетчиков.
В «Региональной газовой компании», в которую входят около двадцати операторов газораспределительных сетей, кроме «Киевгаза», также считают, что внутридомовые сети - это ответственность собственника или балансодержателя. В тарифах операторов на обслуживание счетчиков предусмотрены мизерные средства, поэтому четверть счетчиков в Украине не проходят поверку.
«По текущим требованиям - счетчики поверяются один раз в 8 лет. В тарифе на это предусмотрены какие-то очень смешные деньги. По текущей статистике в отдельных областях около 25 процентов счетчиков поверку не проходят. Но в этом году впервые выделены средства на финансирование обменного фонда», - сообщили УНИАН в пресс-службе компании.
Правила «газовой» безопасности
В «Региональной газовой компании» подчеркнули, что жильцы и сами должны обращать внимание на правила безопасности и следовать им, например, при проветривании кухни, где стоит газовая плита.
«Если травит внутри - вызывать аварийно-диспетчерскую службу и устранять утечку», - сказали в компании.
Бакулин, в свою очередь, говорит, что газ – это опасное вещество, и самостоятельно проконтролировать стандарты выполнения газовыми служба тех или иных работ невозможно, поскольку они крайне сложные даже для энергетиков. Но вникать в происходящее никто не запрещает, также, как и перепроверять выполненные работ на предмет утечки «дедовским» способом.
«Единственное, что можно посоветовать, чтобы потребитель сам стоял «над душой» и проверял, как проводится работа газовщика. Вот, они проверяют мыльным раствором стыки соединения, нужно потом самому еще проверить эти стыки мыльным раствором. Берется мыло, и вот, где закрутили гайку, там и есть соединение - мылом намазали, и видно: если идет булька, значит есть протечка», - сказал он.
Не стоит также забывать, что трагедии зачастую случаются и по вине самих жильцов, которые по невнимательности или глупости могут натворить беды, не соблюдая правила безопасного использования газа, элементарно не выключая конфорку. Также известно о случаях головотяпства, когда газопроводы заполняли водой: при установке котла или колонки водопровод подключали к газовой трубе. Очевидное и невероятное.
Официальные выводы экспертной комиссии о причинах взрыва в жилом доме на столичных Позняках расставят все точки над «и». А пока комиссия из представителей ГСЧС, «Киевгаза» и городских властей, изучают все возможные версии, полиция уже проводит обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, обслуживавших многоэтажку.
Анна Бредихина