Психологи говорят: стресс может быть полезным, если его правильно "сортировать", "компостировать" и воспринимать.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему большинство людей предпочитают жилье с видом именно на природные пейзажи? Или почему обычная прогулка по лесу, городскому парку или пляжу вызывает чувство счастья и спокойствия? У этого есть простое объяснение, ведь каждый из нас имеет генетическую связь с природой. Об этом рассказала Александра Шиманова, практикующий психолог.

Для стабилизации психического состояния и снятия стресса психологи рекомендуют прогулки на природе. Однако, несмотря на "следы цивилизации", загрязнение окружающей среды, иногда у нас не получается получить достаточно положительных эмоций от взаимодействия с природой.

Антуан де Сент-Экзюпери говорил: "Встал утром, умылся, привел себя в порядок, а тогда сразу приведи в порядок свою планету." Классик был прав, ведь уборка это один из самых доступных и действенных способов борьбы со стрессом. Помочь и себе, и природе можно, приняв участие в экоинициативах. Да, вы можете внести весомый вклад в сохранение планеты и при этом стабилизировать свое психическое состояние. Ведь вместе с мусором с планеты вы забираете собственно "мусор" из головы - навязчивые тревожные мысли, страхи, сомнения.

Да, недавно в рамках экоинициативы "Планетко, не стресуй!" команда Магне-B6® при поддержке социального проекта "Украина без мусора", провели сбор и сортировку мусора в столичном Малом Святошинском лесу. Киевляне могли также обменять жестянки из-под напитков на многократную экобутылку для воды в специально обустроенных организаторами пунктах обмена.

Кроме того, в рамках инициативы функционирует онлайн-игра "Сортируй стресс" , которая призвана обратить внимание на проблемы стресса и охраны окружающей среды, актуальные для современного общества. В игре проводится параллель между личными переживаниями человека и "стрессом", что чувствует планета из-за загрязнения окружающей среды. Игроки могут "отсортировать" источники стрессовых ситуаций в одну из корзин: стресс дома, в городе и на работе. Советы о том, как минимизировать ментальное напряжение, снять эмоциональную перегрузку и повысить личную стрессоустойчивость появятся сразу после завершения игры.

Разделяя радость с окружением, вы вероятно не раз замечали, что это влияло на улучшение вашего настроения и психологического состояния в целом. Кроме этого, успокоить душевный раздор может упорядочение пространства вокруг. Простая уборка в состоянии стресса или тревоги может принести вам спокойствие и ощущение релакса, чистоту не только дома, но и мыслей. Иначе говоря, стресс может быть полезным, если его правильно "сортировать", "компостировать" и воспринимать.

Автор: Иван Бойко