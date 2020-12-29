В понедельник в Одессе арестован иностранец, вымогавший у местного жителя 3 тыс. долларов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера вечером по ходатайству прокуратуры взят под стражу без права на залог гражданин Азербайджана, подозреваемый в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины).
Мера пресечения избрана на 60 суток.
Следствием установлено, что злоумышленник получил информацию о якобы долговых отношениях потерпевшего с другим человеком и решил на этом заработать.
«Реализуя свой умысел, в ноябре злоумышленник назначил встречу мужчине в одном из ресторанов Одессы, где выдвинул требования передать ему 3 тыс. долл. якобы в счет погашения долга перед другим человеком», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в действительности долга не существует.
При этом иностранец начал угрожать применением насилия и физической расправы в случае отказа выполнять его требования. В дальнейшем вымогатель неоднократно звонил потерпевшему и продолжал угрожать ему и членам его семьи убийством и причинением тяжких телесных повреждений.
Читайте такжеВ Одессе задержали криминального авторитета с оружием, похищенным из воинской части
В субботу, 26 декабря, потерпевший прибыл в ресторан, где передал знакомому злоумышленника 30 тыс. грн. В этот же день, после получения указанных средств от своего посредника, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких, корыстных преступлений. Кроме того, сейчас в отношении него в суде рассматривается обвинительный акт за разбойные нападения с использованием против пострадавших ядовитого вещества «азалептин», кражи и незаконное обращение с оружием.
«Следует заметить, что иностранец занимался вымогательством, уже находясь под домашним арестом в рамках упомянутого дела», - подчеркнули в прокуратуре.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одессе трех копов подозревают в похищении женщины и вымогательстве крупной суммы денег
- В Одессе похитили мужчину, когда тот поехал продавать машину
- Избили и связали: в Одесской области неизвестные вломились в дом предпринимателя
- В Харькове проходят обыски в райотделе полиции из-за подозрений в вымогательстве взяток у наркозависимых
- В Харькове псевдополицейские во главе с криминальным авторитетом вымогали деньги у наркозависимых
- Отказала в интиме: в Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за убийство женщины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram