Гражданин Азербайджана уже проходит по делу о разбойных нападениях, которые он совершал с использованием ядовитого вещества "азалептин", суд отпустил его под домашний арест.

В понедельник в Одессе арестован иностранец, вымогавший у местного жителя 3 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера вечером по ходатайству прокуратуры взят под стражу без права на залог гражданин Азербайджана, подозреваемый в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Мера пресечения избрана на 60 суток.

Следствием установлено, что злоумышленник получил информацию о якобы долговых отношениях потерпевшего с другим человеком и решил на этом заработать.

«Реализуя свой умысел, в ноябре злоумышленник назначил встречу мужчине в одном из ресторанов Одессы, где выдвинул требования передать ему 3 тыс. долл. якобы в счет погашения долга перед другим человеком», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в действительности долга не существует.

При этом иностранец начал угрожать применением насилия и физической расправы в случае отказа выполнять его требования. В дальнейшем вымогатель неоднократно звонил потерпевшему и продолжал угрожать ему и членам его семьи убийством и причинением тяжких телесных повреждений.

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В субботу, 26 декабря, потерпевший прибыл в ресторан, где передал знакомому злоумышленника 30 тыс. грн. В этот же день, после получения указанных средств от своего посредника, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких, корыстных преступлений. Кроме того, сейчас в отношении него в суде рассматривается обвинительный акт за разбойные нападения с использованием против пострадавших ядовитого вещества «азалептин», кражи и незаконное обращение с оружием.

«Следует заметить, что иностранец занимался вымогательством, уже находясь под домашним арестом в рамках упомянутого дела», - подчеркнули в прокуратуре.

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Автор: Лариса Козовая