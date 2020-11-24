Анастасия Волкова основала стартап, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира.

Украинка Анастасия Волкова вошла в перечень 100 наиболее влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии BBC.

Волкова является основательницей стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира, сообщает ВВС.

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Ее сервис работает по подписке и помогает фермерам получать разнообразные данные о состоянии их урожая.

Программа анализирует спутниковые снимки полей, фотографии с дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше вести себя с урожаем.

Пользователь, к примеру, может получить подсказки и рекомендации по поливу, использованию удобрений, потенциальной доходности его поля и тому подобное.

Анастасия Волкова: путь к успеху

Анастасия Волкова получила высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве, а впоследствии получила степень магистра в Варшавском технологическом университете.

В 2015 году женщина переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой.

В 2018 году она защитила докторскую диссертацию в местном Сиднейском университете, а затем основала Flurosat.

Сейчас услугами сервиса пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

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Автор: УНИАН