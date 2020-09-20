Вторая ночь празднований еврейского Нового года в Умани прошла спокойно.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины, спецпредставитель которой отправился в Умань на время еврейского праздника.

По информации ОЕОУ, во вторую ночь Рош а-Шана в Умани не произошло значительных происшествий, а улицы города всё также оставались практически пустыми несмотря на разгар праздника.

Это связано с тем, что в Умань приехало гораздо меньше брацлавских хасидов, чем это было в прошлые годы, когда Украину посещало 40-50 тысяч паломников.

Кроме этого, спецпредставителю ОЕОУ удалось выяснить, что в период паломничества в Умани работает кошерная столовая. В ней одновременно могут бесплатно питаться 12 000 человек. Однако сейчас она пустует из-за незначительного количества брацлавских хасидов, приехавших в город.

Организацией паломничества занимается Фонд имени Раби Нахмана, который в этом году потратил более 14 миллионов гривен. При этом бесплатная столовая для хасидов работает за счёт дружественных фондов.

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Автор: УНИАН