По его словам, модель адаптивного карантина работает.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит необходимости в том, чтобы вводить сегодня общенациональный локдаун.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

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"Тот факт, что отдельные области сегодня из "красной" зоны вышли в "желтые" карантинные зоны, свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Как мы и говорили, закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла", - сказал он.

По его словам, результаты в борьбе с распространением болезни дают ответственные действия местной власти, которая оперативно отреагировала на вспышки заболевания на местах.

Карантин в Украине: что известно

В Украине до сих пор в 12 регионах действуют строгие ограничения. Строгие ограничения остаются в "красных" регионах - это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Впрочем, стоит заметить, что показатели уменьшаются.

Больше всего превышена норма в Хмельницкой области: сегодня - 129,1. Высокие показатели у "красных" Черниговской - 98,8; Житомирской - 97,4; Сумской - 94,4; Николаевской областях - 94,1, а также в Киеве - 93,8.

В "оранжевой" зоне 10 регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне уже три области: Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская. К слову, последние два региона вышли из "красного" уровня, где находились полтора месяца.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 14 553 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 467 человек, еще 12 384 выздоровели. Было проведено 134 342 теста.

По состоянию на 14 апреля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 403 553 человека. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 людей.

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Автор: Леся Лещенко