Татьяна Урбанская

Всю неделю в соцсетях догоняет, как бы это мягче сказать, опус одного известного священника, депутата Полтавского горсовета от Евросолидарности Александра Дедюхина об абортах. И задевают в этом словоблудии не только тезисы о прерывании беременности и общая дремучесть спикера.

Высказываясь его же словами, «если хотя бы на миг приспустить перегородки между извилинами, то можно заметить, что эмбрион в матку попадает вследствие определенных действий». И это действительно так. Но дальше Дедюхин всерьез утверждает, что действия эти, совершаются… самой женщиной (!). Еще раз. В двадцать первом веке половозрелый мужчина считает, что половой акт и зачатие происходят вследствие того, что их совершает только один партнер – женщина. И, конечно, ответственность за сам акт, а также за все, что за ним может последовать (зачатие, беременность, аборт или роды), несет тоже она.

С этой нелепицы, даже озвученной священником, можно было бы просто посмеяться, если бы его дремучесть не распространялась на часть общества, которое, к сожалению, считает аналогично. Речь идет даже не о гендерном неравенстве, а попытках таких особей, как Дедюхин (особенно, обличенных какой-никакой властью) всегда и везде (или просто по максимуму) сделать виноватой женщину. Простой пример буквально на слуху.

Правоохранители «провели профилактическую беседу с матерью мальчика» и составили на нее админпрокол! Почему не на отца, который не уследил за ребенком?

Матери нужно было отлучиться по делам, и она оставила детей под присмотром их отца. А дальше… В полиции Киева ситуацию преподнесли так: полицейский на одной из станций метро заметил мальчика без сопровождения взрослых, вместе с представителем ювенальной полиции правоохранители опросили ребенка и разыскали родителей. А дальше правоохранители «провели профилактическую беседу с матерью мальчика» и составили на нее админпрокол! Почему не на отца, который не уследил за ребенком?

Как позже выяснилось, отец за сыном даже не следил. Просто ушел «по делам», потому что ему было нужно, не дождавшись возвращения жены и оставив своих детей одних в квартире. Но и после того, как этот факт стал публичным, а свое возмущение происходящим высказали даже депутаты, полиция продолжила пробивать дно. В частности, начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, в беседе с депутатом от «Голоса» Инной Совсун, признался, что виноваты оба (!) родителя.

Похожая история совсем недавно произошла и во Львовской области. Там полиция приехала к неблагополучной семье по вызову соседей. Правоохранители установили ненадлежащее содержание детей, но админпротокол, хотя дома находились и отец, и мать, выписали только на мать!

По отношению к отцу, чаще всего, протокол составляют в случае его «очевидной» вины

Тут хочется напомнить нашим доблестным полицейским, что правовая регламентация прав и обязанностей родителей предусматривает для них равную ответственность. Причем даже вне зависимости от того, проживают ли они вместе.

Но если проанализировать Реестр судебных решений Украины, то дел про админнарушения по отношению к мамам – больше. По словам адвоката Investment Service Ukraine Татьяны Перевощиковой, по отношению к отцу, чаще всего, протокол составляют в случае его «очевидной» вины. Но, в основном, правоохранители идут путем наименьшего сопротивления и составляют протоколы на того из родителей, кто первым попал «под руку».

Как бы там ни было, если вам «повезло» получить такой админпротокол в отношении себя, адвокат советует не доказывать вину отца, а собрать сведения, чтобы закрыть производство – отсутствие в действиях мамы состава административного правонарушения. Так как соблазн некоторых дедюхиных сделать во всем виноватым «слабый пол» достаточно велик, знание женщинами законодательства может хоть чуточку, но помочь.

Стоит письменно выразить свое несогласие с протоколом и изложить в нем свои возражения

Учитывая, что полицейские не сильно напрягаются, составляя админпротоколы, в документе они, зачастую, не конкретизируют обстоятельства, которые свидетельствуют о нарушениях. Пишут что-то вроде «мать не занимается воспитанием детей». Поэтому стоит письменно выразить свое несогласие с протоколом и изложить в нем свои возражения на обвинения в админарушении.

По словам Татьяны Перевощиковой, по ч.1 ст. 184 КУоАП должно быть установлено и доказано, что мать, отец или особа, которая их заменяет, «сознательно, намеренно уклоняется от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетнего ребенка». Таким образом, все ваши возражения в админпротоколе и общее несогласие с ним могут стать поводом для суда закрыть дело в связи с отсутствием события и состава админнарушения.

Да, идти против дедюхиных и их пещерных представлений приходится такими маленькими шагами. Но осведомлена, значит, «вооружена». И не виновата.

Татьяна Урбанская

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