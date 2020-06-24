Все в суд. Рада планирует упростить охоту на псевдольготников

В парламентских профильных комитетах находится на рассмотрении законопроект, которым предлагается упростить процесс взыскания субсидий, социальных льгот и других выплат, полученных неправомерно. Автором документа является народный депутат, глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан для «устранения норм права, которые блокируют реализацию Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», обязывают органы государственной власти и органы местного самоуправления платить средства из местных бюджетов для выполнения функций государства и нарушают принцип предоставления государственной поддержки наиболее незащищенным категориям граждан».

Аргументируя необходимость принятия законопроекта, автор отмечает, что если человек отказывается возвращать полученные нечестным способом средства, то органы соцзащиты могут подавать на него в суд. Однако в октябре 2017 года их лишили права на освобождение от уплаты судебного сбора. Хотя в масштабах страны это небольшая сумма (в 2019 году органами социальной защиты населения было уплачено примерно 9,5 млн гривен судебного сбора), для отдельных территориальных общин это ощутимые средства.

«Некоторые органы социальной защиты населения просто не имели средств оплатить судебный сбор, из-за чего в государственный бюджет в 2019 году не возвращено 23,3 млн гривен», - говорится в документе.

Для решения данной проблемы, при участии представителей Ассоциации городов Украины, и был разработан законопроект.

Зачем нужна отмена судебного сбора

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О судебном сборе» в части освобождения от его уплаты органов местного самоуправления. По расчетам Ассоциации городов Украины, в 2020 году органы социальной защиты населения предусмотрели в местных бюджетах примерно 14,3 млн гривен на уплату судебного сбора (в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, то есть количество исков растет). Но благодаря принятию законопроекта, в 2020 году местные бюджеты смогут эту сумму сохранить, а госбюджет пополнится на 5,25 млн гривен. Причем, если закон о верификации и мониторинге госвыплат вступит в силу в полной мере, эта сумма может увеличиться.

Вышеупомянутый закон был принят в 2019 году, но ряд его статей заработает только с 1 января 2021 года. Такой переходный период был необходимостью для внедрения системы электронного взаимодействия государственных реестров. Ранее в нашей стране сколько было видов соцвыплат, столько и реестров их получателей - более ста. Теперь реестр будет единым. Также в законе четко выписан порядок осуществления верификации и мониторинга (прежде процесс осуществлялся путем внутренних нормативных документов).

Проверка льготников должна осуществляться в три этапа:

превентивная верификация – проводится в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – происходит после выплат помощи от государства.

Единственный риск, о котором говорили эксперты после принятия закона, - вероятность технических и организационных проблем. Ведь предусматривается обработка огромного объема информации, и, к сожалению, не только в автоматическом режиме. Проблемы с проверкой данных могут отразиться и на сроках оформления соответствующих выплат. А сами споры по поводу размера помощи будут массово решаться в судах.

И если новый законопроект о судебном сборе в этой сфере примут, то количество таких судебных дел увеличится в разы.

Кстати, данный подход – отмена судебного сбора – задействован и в законопроекте об ужесточении механизма взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, который также находится на рассмотрении парламентского комитета. «Судебной льготой» хотят наделить компании-поставщики ЖКУ, а исполнительной службе предоставить карт-бланш - они смогут жестко поступать с должниками, которых приравняли к «алиментщикам». А вот с проблемой вероятности ошибки с этой самой задолженностью человек остается один на один. И его обращение к Фемиде будет стоить немало, как и по поводу неправомерности получаемых соцвыплат.

Все в суд

Управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры», адвокат Олег Горецкий отмечает, что проверка льготников постоянно ужесточается. К примеру, для большей ее эффективности сейчас предлагается расширить информацию о льготниках, данные которых будут вносить в Единый реестр, а именно: фактическое место жительства, уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать заробитчан, и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность), а также постоянно обновлять информацию о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах. В помощь делу взыскания будет и отмена судебного сбора для госистцов.

По словам юриста, все будет выглядеть следующим образом: если в случае проведения верификации обнаружатся недостоверные документы, на основании которых были произведены выплаты, то таким реципиентам пришлют требование о возврате неправомерной или излишне полученной госвыплаты. В случае, если человек не согласен с таким выводом, его дело будет передаваться в суд. Также получатель соцпомощи может самостоятельно оспорить данное решение в суде.

«Доказать факт правомерности льгот просто - гражданину необходимо подавать достоверную информацию об имущественном положении и доходах. В случае выявления нарушений, предоставление госпомощи прекращается. А сумма перечисленной компенсации должна быть возмещена. При отказе вернуть выплаченную сумму, вопрос будет решаться в судебном порядке. Дела о взыскании безосновательно полученной помощи государства уже активно рассматриваются судами (по ст. 1212 Гражданского кодекса Украины), и практика в таких вопросах на стороне государства. В случае принятия нового проекта закона и внесения соответствующих изменений, количество судебных дел в этой категории увеличится», - отметил Горецкий.

Адвокат ЮК «RIYAKO & PARTNERS» Руслана Головинова также отмечает, что в случае принятия законопроекта, освобождающего от судебного сбора госорганы в сфере верификации госвыплат, количество исков о незаконно назначенных субсидиях, адресных пособиях и выплат увеличится.

«Оформляя субсидию, заявление на получение адресной помощи ил

и временной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, гражданам следует детально ознакомиться с содержанием подзаконных нормативно-правовых актов, предоставить соответствующий пакет документов, своевременно сообщать в управления труда и социальной защиты населения о доходах, о факте трудоустройства, приобретении недвижимости, автомобилей и т.д. Это нужно делать, чтобы не было рисков неправомерности начислений. Если же все требования законодательных и подзаконных актов при оформлении субсидий, адресных и других пособий гражданином выполнены, но управление труда и социальной защиты местной государственной администрации подает неправомерный иск, то любой гражданин имеет право обратиться в суд или предоставить письменные объяснения и документы, подтверждающие правомерность начисления пособия или субсидии», - подчеркнула адвокат.

Автор законопроекта уверяет, что его принятие позволит обеспечить конституционную справедливость, верховенство права и эффективность верификации госвыплат. Мол, это позволит наладить господдержку именно тех, кто в ней нуждается в первую очередь, - наиболее незащищенных категорий граждан. Но это - на словах. А как все будет выглядеть на деле, посмотрим после принятия документа и вступления его в силу.

Нана Черная