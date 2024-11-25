Все новинки Apple в одном месте: в Киеве открываются сразу два магазина iSpace в новом формате

Открытие двух магазинов iSpace в новом формате - настоящий праздник для тех, кто ценит инновации и качество. Ведь здесь будут представлены все новинки Apple и аксессуары от известных и надежных брендов. А еще прямо в магазине можно будет получить помощь от экспертов в мире Apple.

Два обновленных пространства iSpace с официальным статусом Apple Authorised Reseller ждут вас в торговых центрах River Mall и Respublika Park. Эти магазины созданы в лучших традициях Apple.

Минималистичный дизайн, световые панели, открытая выкладка - все это создает атмосферу, в которой максимально комфортно находиться. И приятно делать выбор: все устройства доступны для самостоятельного знакомства. Вы можете послушать свою музыку в нескольких моделях AirPods и примерить на запястье разные версии Apple Watch. А ещё - сравнить камеры iPhone, порисовать на iPad или поиграть на MacBook. И только после этого сделать выбор.

Если возникнут какие-либо вопросы, консультанты iSpace, прошедшие обучение у экспертов Apple, с удовольствием помогут.

Видео дня

Даты открытия:

ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1 - 29 ноября.

ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12 - 30 ноября.

Почему стоит выбрать iSpace?

Все осенние новинки Apple в одном месте. Выбирайте цвет и конфигурацию.

Только оригинальная техника - есть все сертификаты.

Гарантийный и негарантийный ремонт в авторизованном сервисном центре iSpace. Он находится прямо в магазине.

Премиальный уровень сервиса: обучение, мастер-классы и помощь профессионалов.

Выгодные программы: Trade-in, рассрочка, кредит, бонусы по карте клиента iSpace в приложении Wallet на iPhone.

Широкий выбор аксессуаров для любых задач и под любой образ.

Доставка по Украине - ваши покупки приедут прямо к вам домой.

Праздничное открытие и мастер-классы

Открытие новых магазинов - отличный повод для торжества. И iSpace планирует отметить его ярко. За атмосферу праздника будет отвечать ведущий, за музыку - DJ, а магию вечера создаст украинский иллюзионист Илья Корман. Его шоу начнутся в 15:00 в обоих магазинах. Также гостей ждут розыгрыши ценных призов и увлекательные мастер-классы.

"Секреты камеры iPhone" с Еленой Поповой

Откройте для себя фишки фотосъемки вместе с профессиональным фотографом. Научитесь правилам экспозиции, работы со светом и тенями. И ваш контент в соцсетях будет набирать тысячи лайков.

📍 29 ноября, 17:20 (ТРЦ River Mall).

"Креативные фото на iPhone" с Антоном Ткаченко

Узнайте, как передать вкус и аромат блюд через фото, играя с ракурсами, освещением и стилизацией. Полезно как для фотографов, так и для блогеров и людей, которые активно ведут соцсети.

📍 30 ноября, 17:20 (ТРЦ Respublika Park).

Мастер-классы бесплатные, но нужно заранее зарегистрироватьсяпо ссылке.

Эксклюзивные цены в честь открытия

Только с 29 ноября по 01 декабря в новых магазинах будут действовать специальные цены на популярные девайсы Apple:

MacBook Pro M1 всего за 69 999 гривен вместо 126 999 гривен

-10% на любое устройство Apple с картой ПриватБанк MacterCard

Супер цены на аксессуары.

Все выгодные предложения собраны по ссылке.

Любое устройство вы сможете приобрести в Trade-in и в рассрочку.

Не пропустите открытие новых магазинов iSpace в Киеве! Окунитесь в уникальную атмосферу мирового бренда и насладитесь выгодными покупками.

Когда: 29-30 ноября

Где: м. Киев, ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12) и ТРЦ Respublika Park (Кольцевая дорога, 1)