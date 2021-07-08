Вспышка штамма коронавируса «Дельта» в Украине возможна уже в июле.
Такой прогноз сделала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, передает РБК-Украина.
Отмечается, что в соседних странах данный вариант вируса уже зафиксирован, как и в Украине.
По словам Мухарской, любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину, поскольку авиасообщение - это самый быстрый способ миграции.
Читайте такжеВо Львове решили усилить карантин из-за штамма коронавируса "Дельта"«Поэтому вспышка "Дельта" штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми», - заявила эпидемиолог.
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