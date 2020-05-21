Домой из Франции возвращаются еще 170 украинцев - посол

Всего со времени начала пандемии COVID-19 в Украину из Франции вернулись 4 тыс. 194 украинцев.

В Украину из Франции возвращается еще 170 украинских граждан. Читайте такжеЗа сутки в мире подтверждено почти 100 тысяч новых случаев COVID-19 (карта) Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter. "Сегодня на борту спецрейса "Париж - Киев" 170 украинцев. С начала пандемии COVID-19 спецрейсами МАУ и SkyUp из Франции в Украину вернулись 4194 украинцев. Команда консулов Посольства Украины во Франции, которая готовила этот и еще 17 спецрейсов, поздравляет всех с Днем вышиванки. Будьте здоровы и осторожны", - написал посол.

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