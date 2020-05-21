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Домой из Франции возвращаются еще 170 украинцев - посол

21:09, 21 мая 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter.

"Сегодня на борту спецрейса "Париж - Киев" 170 украинцев. С начала пандемии COVID-19 спецрейсами МАУ и SkyUp из Франции в Украину вернулись 4194 украинцев. Команда консулов Посольства Украины во Франции, которая готовила этот и еще 17 спецрейсов, поздравляет всех с Днем вышиванки. Будьте здоровы и осторожны", - написал посол.

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