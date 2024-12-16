Там объяснили, что враг распространяет такие материалы для деморализации украинских военных и гражданского населения.

Видеоматериалы допросов украинских военнопленных, которые распространяют россияне, являются частью информационной войны, которую ведет агрессор.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", - предупредили в Воздушных силах.

Там отметили, что через такие допросы оккупанты пытаются распространить пропагандистские нарративы, создавая иллюзию "недоверия" к военно-политическому руководству государства, Сил обороны Украины или "сдачи" территорий.

Видео дня

В ВСУ предупредили, что подобные видео могут содержать вырванные из контекста высказывания или неточные факты, которые могут быть интерпретированы в пользу врага. Таким образом, враг пытается формировать фальшивые представления о ситуации на фронте и общие настроения в украинском обществе.

"Военные, попавшие в плен, могут давать показания под физическим или психологическим давлением. В условиях допросов... они могут вынужденно озвучивать то, что им навязывается, не отражая при этом своего истинного мнения или позиции. Это не является свидетельством измены или отсутствия патриотизма, а скорее результатом сложных условий плена", - отмечается в сообщении.

В ВСУ отметили, что важно быть осторожными и критически относиться к видео, которые распространяются врагом. "Эти материалы могут быть частично или полностью сфальсифицированы", - предупредили в Воздушных силах.

Украинские военнопленные

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой из российского плена 3 767 защитников и защитниц, включая 168 гражданских украинцев. Он добавил, что по официальным данным, сегодня "десятки тысяч граждан Украины находятся в российском плену".

Также сообщалось, что в октябре Украина вернула из российского плена 95 украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: