От соседей Сербины знают - их дом в Святогорске пострадал от обстрелов, но они не перестают надеяться, что вернутся туда.

Для многодетной семьи из Святогорска Донецкой области сбежать от войны оказалось не самым сложным. Родители-переселенцы из Донетчины месяцами не могли найти жилье для всей семьи, в которой 17 детей.

Как говорится в сюжете ТСН, вернуться в освобожденный город с детьми пока не смогут: в дом попали российские ракеты.

Большинство детей в семье Сербиных - приемные, но семья называет их родными. Детский дом семейного типа Ирина вместе с мужем организовала в 2006 году, с тех пор в семье было 22 детей. Те, кто вырос, семью не покинули, со своими детьми живут с приемными родителями.

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В 2014-м, когда россияне начали наступление на Донбасс, семья из Святогорска уехала оттуда на несколько месяцев, а затем вернулась. Думали, так будет и в 2022-м. Но пришлось покинуть и хозяйство, и сад, и большой дом, который строили 15 лет.

Многодетной семье волонтеры помогли найти приют на первое время в Днепре, но для этого надо было жить по разным домам. Найти одно жилье для такой большой семьи очень сложно. Они не прекращали поиски несколько месяцев и наконец нашли дом на Днепропетровщине, там нужно было доделать ремонт, купить мебель и платить ежемесячно 1 тысячу долларов. Семья Сербиных рассчитывает на помощь государства в будущем.

Двое старших сыновей в семье сейчас воюют, среди младших - Рома, он главный в уходе за самой маленькой Софией. Папа вместе с другими ребятами ответственен за всю хозяйственную работу.

Святогорск деоккупирован уже более месяца, но там все уничтожено, продолжаются разминирования. От соседей Сербины знают, что их дом в родном городе пострадал от обстрелов. Но сейчас они готовятся к отопительному сезону на новом месте, уже обустроили отдельные комнаты для девочек и мальчиков.

История еще одной многодетной семьи из Львовской области

42-летняя Галина Цицей из Львовской области в прошлом году в декабре родила шестнадцатого малыша. Во Всемирный день дочери женщина рассказала УНИАН, как справляется с таким количеством детей (семь девочек и девять мальчиков), как каждому выбирали имена и готова ли еще к пополнению в семье.

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