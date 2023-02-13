В целом в рамках инициативы "Тепло на фронт" собрано уже более 4,5 миллиона гривен.

Более 30 тысяч бойцов на передовой обеспечил индивидуальными наборами для обогрева Волонтерский штаб "Украинская команда". Об этом сообщил руководитель штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook .

"Друзья, украинцы! Ваша решимость помогать бойцам на передовой поражает! За полтора дня мы с вами собрали средства более чем на 8 тысяч индивидуальных наборов для обогрева наших защитников. Вместе мы собрали почти миллион гривен, чтобы помочь нашим героям добить зиму и дождаться весеннего тепла. В целом в рамках нашей инициативы "Тепло на фронт" собрано уже более 4,5 миллиона гривен. Это позволило обеспечить индивидуальными наборами для обогрева более 30 тысяч защитников", – сообщил Артур Палатный.

По словам руководителя "Украинской команды", сейчас завершается формирование наборов.

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"Украинская команда" уже формирует тепловые наборы, где будут химические грелки для тела и мини-печь. В ближайшие дни эти наборы отправятся на передовую. Благодарю каждого, кто присоединился к ударному сбору. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло!" – заявил Палатный.

Ранее сообщалось, что в течение прошлого года "Украинская команда" оказала помощь более 131 тысяче военных и гражданских. Общий вес помощи составил 650 тонн, общая сумма стоимости помощи – 110 миллионов гривен.