Среди широкого многообразия контента Volia TV каждый зритель нашел для себя любимые развлечения.

В сложном 2022 году украинцы не потеряли тягу к кино-искусству. Об этом свидетельствует стабильно растущая популярность онлайн кинотеатра Volia TV среди пользователей: за год было просмотрено 2 259 914 часов контента! Если же говорить о телевидении, то в 2022 году, абоненты Volia провели за просмотром ТВ более 51 309 732 часов.

Подводя итоги, компания традиционно проводит аналитику, чтобы определить, какие именно фильмы, мультфильмы и каналы привлекли наибольшее внимание зрителей в 2022 году.

Среди широкого многообразия контента Volia TV каждый зритель нашел для себя любимые развлечения. Например, среди фильмов больше всего наши клиенты предпочитали студии Disney, а более младший зритель больше всего смотрел мультфильмы от студий DreamWorks и Illumination.

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Итак, в ТОП фильмов, которые просматривали чаще всего, вошли:

"Круелла" "Круїз у джунглях" "Смертні машини" "Бладшот" "Праведник 2"

Самыми популярными мультфильмами стали:

"Бебі бос" "Ґрінч" "Крижане серце" "Посіпаки" "Секрети домашніх тварин"

ТОП-5 каналов с самым высоким зрительским рейтингом:

"СТБ" "Новый" "1+1" "ICTV" "2+2"

Онлайн-кинотеатр Volia TV является одним из крупнейших в Украине и насчитывает более 20 тыс. фильмов и сериалов от таких киностудий, как Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox и Film.ua. Каждый месяц коллекция пополняется новыми лентами отечественных и зарубежных режиссеров, причем, Volia отдает предпочтение украиноязычной дорожке. Компания не только закупает контент с украинским дубляжом, но и сама вкладывает средства в озвучку.

За последний год в онлайн-кинотеатр было добавлено около 3000 часов украиноязычного контента, среди которого фильмы, спортивные матчи, детские развлечения и прочее. Среди них - ленты "Снайпер. Білий ворон" и "Я працюю на цвинтарі", которые уже доступны в нашем кинотеатре Volia TV. Совсем скоро будут доступны многие новинки, премьера которых запланирована на начало 2023 года: "Як вони біжать" и "Меню" от Disney, а также украинские - "Щедрик", "Максим Оса", "БожеВільні", "Мирний-21" и другие.

"Чтобы обеспечить украинцев топовым контентом, мы постоянно анализируем зрительские предпочтения и мгновенно реагируем на запросы своих клиентов. Например, в сентябре компания добавила к списку своих 160 каналов еще 4 популярных в Украине: известный научно-популярный канал HISTORY, а также три музыкальных канала для меломанов UA Music, 4ever music и Black.

В этом же месяце к широчайшему списку популярных спортивных каналов XSPORT, XSPORT+, FIGHTBOX HD, FAST&FUN BOX HD, EX Extreme Sports Channel, Setanta Sports, Трофей HD, Рыбалка-ТВ, Первый Автомобильный, а также трансляция Лиги чемпионов, мы добавили еще один - Setanta Sport+. Так наши зрители получили доступ к 5000 онлайн-трансляциям мировых матчей в год", - подчеркивают в компании Датагруп-Volia.

Онлайн кинотеатр Volia TV постоянно расширяет коллекцию своего контента, чтобы удовлетворить вкусы новых и постоянных зрителей. Присоединяйтесь к кино-семье Volia и наслаждайтесь топовым фильмами и развлечениями. Следите за предложениями компании - регулярные акции и праздничные предложения позволят оформить выгодные пакеты услуг, согласно вашим потребностям и предпочтениям.