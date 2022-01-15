Повышенная зарплата на 10-16 тысяч начисляется с 1 января.

С 1 января 2022 года украинским военным летчикам увеличили зарплату в рамках первого этапа повышения денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины.

Как передает пресс-служба Минобороны, соответствующий указ подписал министр обороны Алексей Резников.

Повышенная зарплата на 10-16 тысяч начисляется с 1 января. Всего в течение года на увеличение выплат для этой категории военных обещают направить 251 млн грн.

"Развитие военной авиации и ПВО - это один из наших приоритетов. Боевая авиация - это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы", - заявил министр.

Он напомнил, что в прошлом году удалось на 2,5 млрд грн. увеличить бюджет Минобороны.

"И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных. Мы уже повысили выплаты для практикующих медиков. Пилоты в Вооруженных Силах с 1 января, так же будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и по сравнению с коллегами в других ведомствах сектора безопасности и обороны", - сказал Резников.

Также он анонсировал еще решение в этой сфере до конца января.

"Наша цель – в течение года постепенно подготовиться к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного обеспечения в рамках тех задач, которые ставит президент Украины", - подытожил министр.

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