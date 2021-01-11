В Сети показали очередь из автомобилей у водопада Учан-Су возле оккупированной Ялты. В городе наблюдается значительная нехватка пресной воды.
Видео с очередью обнародовано на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Отмечается, что запись сделана накануне,10 января. На нем видно, как машины выстроились в очередь у источника пресной воды.
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"Вчера. Пробка на Учан Су. Рванули воды набрать?" - говорится в сообщении.
Проблемы с водой констатируют представители оккупационной администрации Ялты. В частности, как заявила назначенная оккупантами "глава администрации города" Янина Павленко, осадки за праздничные дни никоим образом не повлияли на ситуацию с наполненностью водохранилищ, передает "РИА Новости".
"В Загорском водохранилище при паспортном объеме должно быть 27 млн 800 тыс. кубометров. "Мертвый" объем - 2 млн 500 тыс. На данный момент в водохранилище - 2 млн 42 тыс. кубометров", - сказала она.
Справка. Учан-Су является самым высоким водопадом Украины. Расположен на высоте 390 м над уровнем моря, на южном склоне горы Ай-Петри, в 6 км к северу от Ялты.
Почему в оккупированном Крыму не хватает воды
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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