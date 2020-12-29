Теперь верующие остались без церкви, которую сами же и построили.

Во Львове священник храма на Левандовке тайно приватизировал его и переписал на свою дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя.

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Об этом говорится в сюжете канала NTA. отмечается, что теперь верующие остались без церкви, которую сами же и построили. Священник объявил церковь частной собственностью и установил новые замки.

Утверждается, что отец тайно приватизировал храм еще в 2009 году. Верующие узнали об этом случайно, во время перехода церкви в ПЦУ, когда нужно было перерегистрировать святыню.

Святой отец-приватизатор отказывается комментировать ситуацию журналистам. Каждое воскресенье он проводит в храме службу для десятка людей, поддержавших его действия. Все остальные же вместе с новым священником вынуждены даже зимой молиться на улице.

Между тем громада уже обратилась в суд, чтобы признать документ купли-продажи церкви недействительным. Тем временем правоохранители проводят досудебное расследование и уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

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Автор: УНИАН