Во Львове священник храма на Левандовке тайно приватизировал его и переписал на свою дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя.
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Об этом говорится в сюжете канала NTA. отмечается, что теперь верующие остались без церкви, которую сами же и построили. Священник объявил церковь частной собственностью и установил новые замки.
Утверждается, что отец тайно приватизировал храм еще в 2009 году. Верующие узнали об этом случайно, во время перехода церкви в ПЦУ, когда нужно было перерегистрировать святыню.
Святой отец-приватизатор отказывается комментировать ситуацию журналистам. Каждое воскресенье он проводит в храме службу для десятка людей, поддержавших его действия. Все остальные же вместе с новым священником вынуждены даже зимой молиться на улице.
Между тем громада уже обратилась в суд, чтобы признать документ купли-продажи церкви недействительным. Тем временем правоохранители проводят досудебное расследование и уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".
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