По словам министра, изменения в проведении внешнего оценивания могут касаться только его формата.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отмечает, что разговоры об отмене проведения внешнего независимого оценивания являются фейками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга на тему: "100 дней работы в должности министра образования и науки Украины".

Отвечая на вопрос о модернизации ВНО, министр отметил, что, учитывая пандемию, "на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить для внешнего независимого оценивания - это только формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране".

"Разговоры об отмене внешнего независимого оценивания являются фейками. На сегодняшний день внешнее независимое оценивание является инструментом оценки знаний, усвоенных учеником во время обучения в школе", - подытожил Шкарлет.

ВНО 2021 в Украине: что известно

Ранее в Минобразования заявляли, что ВНО 2021 состоится в запланированные сроки.

Основная сессия ВНО начнется 21 мая. Дополнительная сессия состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны к 23 июля.

Пробное ВНО состоится 10 апреля.

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Автор: Таня Поляковская