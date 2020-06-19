ВНО будет проходить в безопасных условиях - Минобразования

По словам Мандзий, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 тыс. 493 участника, которые выбрали 1 млн 227 тыс. 154 тестирования.

Временный и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заверяет, что внешнее независимое оценивание будет проходить в безопасных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Внешнее независимое оценивание будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины. Сейчас у нас все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня по 17 июля", - заявила Мандзий.

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По ее словам, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 тыс. 493 участника, которые выбрали 1 млн 227 тыс. 154 тестирования.

Как сказала Мандзий, для всех участников Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82 тыс. 890 аудиторий в 5 тыс. 188 пунктах тестирования. Напечатаны 1 млн 166 тыс. 280 тетрадей сертификационных тестовых заданий.

"Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях, совместно с партнерами закуплены и доставлены в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинские маски, 3 тыс. 250 бесконтактных термометров, 11 тыс. 630 комплектов для защиты медиков, 104 тыс. 382 литра антисептиков и 28 тыс. 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей", - сообщила Мандзий.

Кроме того, сказала она, к проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 тыс. 630 медиков.

"17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты и безопасности во все пункты тестирования и готовы к проверке Госпродпотребслужбы. 7 других областей и Киев заканчивают подвоз необходимых средств сегодня и в понедельник, и будут тоже готовы к проверке Госпродпотребслужбы", - отметила врио министра образования и науки.

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