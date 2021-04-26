Правительство должно восстановить льготы чернобыльцам, которые были законсервированы предыдущей властью.
Об этом заявил лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица.
По его словам, на сегодня не выполняются 80% льгот для чернобыльцев, которые были отменены в 2014 году.
"К сожалению, с каждым годом власть все меньше думает о людях. И все больше – о прибылях, которые может принести Чернобыль. Нам рассказывают о "новой точке роста", "зеленом коридоре" для туристов и строительстве солнечных электростанций.
Вместе с тем на сегодня не выполняются 80% льгот для чернобыльцев, которые были отменены правительством Яценюка в 2014 году.
Хотя это решение в 2018-м было признано неконституционным, почти 2 млн чернобыльцев до сих пор остаются без надлежащей социальной помощи», – заявил Игорь Палица.
Кроме восстановления льгот, лидер партии «За майбутнє» предлагает срочно рассмотреть в Верховной Раде законопроекты, которые предусматривают компенсацию лечения и стоимости продуктов, бесплатное питание детей в школах и повышение пенсий для чернобыльцев.
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