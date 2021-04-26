На сегодня не выполняются 80% льгот для чернобыльцев, которые были отменены в 2014 году.

Правительство должно восстановить льготы чернобыльцам, которые были законсервированы предыдущей властью.

Об этом заявил лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица.

По его словам, на сегодня не выполняются 80% льгот для чернобыльцев, которые были отменены в 2014 году.

"К сожалению, с каждым годом власть все меньше думает о людях. И все больше – о прибылях, которые может принести Чернобыль. Нам рассказывают о "новой точке роста", "зеленом коридоре" для туристов и строительстве солнечных электростанций.

Вместе с тем на сегодня не выполняются 80% льгот для чернобыльцев, которые были отменены правительством Яценюка в 2014 году.

Хотя это решение в 2018-м было признано неконституционным, почти 2 млн чернобыльцев до сих пор остаются без надлежащей социальной помощи», – заявил Игорь Палица.

Кроме восстановления льгот, лидер партии «За майбутнє» предлагает срочно рассмотреть в Верховной Раде законопроекты, которые предусматривают компенсацию лечения и стоимости продуктов, бесплатное питание детей в школах и повышение пенсий для чернобыльцев.

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Автор: Григорий Бондарь