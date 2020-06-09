"Не надо стесняться ошибок": Зеленский прокомментировал шутки "Квартала" об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что шутками в «Квартале» никого не хотел обидеть и сказал: «надо стесняться каких-то ошибок».
Об этом глава государства рассказал в интервью «Украинской правде».
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«Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то оскорблять. Даже в юморе», – сказал президент.
Журналист отметил, что чаще всего ему припоминают сравнение Украины с "проституткой".
«Я никогда не называл Украину проституткой. Это – первое...Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я неправ. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. Так оно и есть. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права нами управлять», – пояснил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, президент также заявил, что хотел заразиться COVID-19, "чтобы люди поняли, что это не чума".
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