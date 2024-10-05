Владимир Кличко отвез трем бригадам на Донецкое направление помощь, привлеченную за внебюджетные средства. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Помощь бойцам на Донецкое направление фронта отвез мой брат Владимир. Самое необходимое оснащение в качестве благотворительной помощи (приобретенное за небюджетные средства). В частности, 18 бригаде Армейской Авиации, которая защищала Киев, а сегодня выполняет задачи по всей линии фронта, передал броневик Cobra, стоимость которого 250 тысяч долларов. Бойцы просили о таком авто - оно помогает пилотам в наведении на цели", - сообщил Виталий Кличко.

Также Владимир Кличко посетил 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, бойцы которой продолжают сдерживать врага на Угледарском направлении. Привез бойцам каждой из этих бригад по 100 10-дюймовых FPV-дронов, 2 БпЛА Mavic 3Т и систему РЭБ.

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"Помогаем нашим защитникам и привлекая помощь, и выделяя средства на оборудование военным из бюджета общины столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез помощь от общины столицы четырем бригадам на Донбассе и на Купянском направлении. Передал бойцам 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидронные ружья.