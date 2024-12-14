Високі ціни на ліки часто пояснюють націнками аптек чи дистриб’юторів, проте найбільший вплив на їхню вартість має виробник – 71,8%, частка аптек становить 22,3%, а дистриб’юторів – лише 5,9%, зазначає видання Аптека.ua.

На фармацевтичному ринку України продовжує розгоратися скандал навколо поправок до законопроєкту №11493, які серед іншого передбачають скасування знижок, які надають виробники та дистрибʼютори аптекам.

Вітчизняні заводи-виробники лікарських засобів за 2,5 роки значно підвищили ціни на продукцію, хоча їхня рентабельність у ланцюгу продажів і так найвища. Однак фармацевтичним гігантам цього мало і тепер вони ще й лобіюють скасування дисконту аптечним мережам, що дозволить збільшити їхні надприбутки.

Завдяки знижці, яку виробники і дистриб’ютори надають аптечним мережам, аптеки можуть продавати ліки з дисконтом кінцевим споживачам. Забираючи таку можливість, фармацевтичні гіганти фактично кладуть собі в кишеню ту суму, яку повинні будуть доплачувати українці, купуючи ліки. Адже в кінцевому рахунку аптеки будуть зобовʼязані продавати ліки без жодних цінових пільг, що автоматично підвищить вартість медпрепаратів для кінцевого споживача.

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Така поведінка посилює занепокоєння щодо доступності ліків для населення, особливо для соціально незахищених категорій.

Високі ціни на ліки часто пояснюють націнками аптек чи дистриб’юторів, проте найбільший вплив на їхню вартість має виробник – 71,8%, тоді як частка аптек становить 22,3%, а дистриб’юторів – лише 5,9%, йдеться у матеріалі видання Аптека.ua.

Середньозважена аптечна націнка в Україні за останнє десятиліття знизилася з 23% до 14%, попри короткочасне підвищення на початку 2022 року через війну. У порівнянні з країнами Східної Європи, в Україні цей показник нижчий: у Польщі – 19%, Угорщині – 20%, Румунії – 16%. Це частково пояснюється високою конкуренцією між аптеками.

При цьому аптечний дохід залежить не лише від операційної націнки, а й від дисконту від виробників (маркетингових договорів), які дозволяють знижувати ціни для споживачів. До речі, під час призупинення маркетингових договорів у 2022 році націнки зросли і споживачі зіткнулися з ростом цін на аптечних прилавках, але згодом почали поступово знижуватися.

Навіть до остаточного ухвалення змін, які б скасували можливість надання аптекам знижок, деякі виробники вже скористалися ситуацією і почали суттєво піднімати ціни на ліки. Лише з січня по жовтень цього року українські гіганти фармацевтичного ринку підняли ціни на ліки на 10-30% щоб збільшити свої надприбутки.

Наприклад, ціни на продукцію фармацевтичного заводу-гіганта "Дарниці" виросли на 20%. Ще один виробник - "Інтерхім" тільки цього року збільшив ціни на ліки на 12%.

Проте, як показує ситуація на ринку, це лише початок, адже ціни на фармацевтичну продукцію продовжують скажено рости.

Варто зазначити, що фармацевтичні гіганти не гребували збільшенням цін на ліки протягом 2,5 років повномасштабної війни, розвʼязаної Росією проти України. Зокрема завод "Дарниця", розуміючи критичну необхідність у медикаментах під час збройної агресії і постійних обстрілів українських територій, підняв вартість ліків аж на понад 80%.

Завод "Інтерхім" також не втримався від можливості заробити під час війни. Вартість його продукції збільшилась на майже 60%

Варто зазначити, що виробники не тільки скористалися критичним моментом для України – повномасштабною війною, і очікуваннями законодавчих змін для підвищення цін, але й активно лобіюють скасування дисконту для аптечних мереж. Великі фармацевтичні заводи зацікавлені в такій забороні, оскільки це дозволить їм отримати контроль над ціноутворенням, витіснити дрібних конкурентів і ще більше отримувати надприбутків.

За ініціативи лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у Верховній раді була створена Тимчасова слідча комісія (ТСК) для боротьби з завищеними цінами на ліки.

"Ми разом з’ясуємо, чому ціни в наших аптеках вищі, ніж в аптеках Європи", - пообіцяла Тимошенко.

Така обіцянка народної обраниці дає сподівання, що парламент вивчить, чому фармацевтичні гіганти під час агресивної війни дозволяють собі підвищувати ціни на ліки практично на 100% і отримувати надприбутки за рахунок українців.

Наразі ж зростання цін на ліки та лобіювання скасування знижок для аптек викликають серйозні підозри щодо непрозорості цього процесу. Тому важливо негайно з'ясувати, чи не йдеться про зловживання монопольним становищем та отримання надмірної вигоди фармацевтичними гігантами.

Ці ініціативи, якщо їх ухвалять, матимуть серйозні соціальні наслідки. Багато українців вже стикаються з труднощами у доступі до медичних препаратів через високі ціни, а скасування знижок ще більше ускладнить ситуацію. Аптечні мережі попереджають, що це може призвести до скорочення асортименту ліків і створення штучного дефіциту та навіть закриття аптек у віддалених і прифронтових районах. Профільний комітет парламенту розглядатиме відповідні поправки на своєму засіданні 19 грудня.