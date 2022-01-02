Новое фото экс-президента появилось в сети.

Третий президент Украины Виктор Ющенко встретил Новый год с неожиданным имиджем.

Фото с экс-главой государства опубликовала в Facebook член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.

"С Новым годом, Пане-господарю!", - коротко написала она.

На снимке можно увидеть, что Виктор Ющенко отпустил бороду и усы. В кадре они оба позируют на фоне украшенной елки.

Напомним, Виктор Ющенко руководил страной с 2005 по 2010 год. Недавно он рассказывал, как уже бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2008 году не дала добро на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.