Ющенко заметили на фото с новым имиджем / Фото УНИАН
Третий президент Украины Виктор Ющенко встретил Новый год с неожиданным имиджем.
Фото с экс-главой государства опубликовала в Facebook член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.
"С Новым годом, Пане-господарю!", - коротко написала она.
На снимке можно увидеть, что Виктор Ющенко отпустил бороду и усы. В кадре они оба позируют на фоне украшенной елки.
facebook.com/k.yushchenko
Напомним, Виктор Ющенко руководил страной с 2005 по 2010 год. Недавно он рассказывал, как уже бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2008 году не дала добро на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.