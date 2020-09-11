В Днепропетровской областной общественной организации "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины" заявляют, что бывший секретарь городского совета Днепра Максим Романенко может стоять за рейдерским захватом у них агропредприятие "Добробут" с земельным банком более 5 тыс. га.

Об этом сообщает Дело.ua.

По словам члена ветеранского объединения Павла Селихова, все факты указывают на то, что Максим Романенко использовал в рейдерской схеме двух других членов общественной организации, которые с помощью сфальсифицированных протоколов, частного нотариуса и государственного регистратора незаконно сменили директора агрохозяйства.

"В отличие от других фермерских или частных агрохозяйств, предприятие "Добробут" является коллективной собственностью и управляется общим собранием участников общественной организации. Этим и воспользовались рейдеры, подспудно взяв под преступный контроль "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины", – заявил Павел Селихов.

Поля агрохозяйства "Добробут" расположены на территории сел Нива Трудовая и Солдатское в Апостоловском районе Днепропетровской области. Предприятие за счет постоянной модернизации и обновления материально-технической базы показывает хорошие производственные результаты, обеспечивает работой и стабильной зарплатой местных жителей, вкладывает средства в модернизацию инфраструктуры базовых сёл.

Как предполагает ветеран, в преступную группу экс-секретаря горсовета Днепра Максима Романенко, осуществившую рейдерский захват, входят члены общественной организации Евгений Моршинин и Виталий Чекубаш, нотариус Марина Шаулова, а также регистратор Виктория Волок.

"Мы анализировали то, с кем общались и вели дела беглецы из нашей легальной общественной организации и они же – исполнители фальсификации документов и рейдерского захвата. Также мы проанализировали, кому под силу привлечь к охране от законных владельцев нашего предприятия "Добробут" полицию. Большинство ниточек ведут к бывшему секретарю горсовета Днепра времен Януковича – Максиму Романенко", - заявил Павел Селихов.

Кроме того, по его наблюдениям экс-секретарь является участником многих резонансных дел. "Я просмотрел архивы публикаций СМИ с начала этого десятилетия и увидел, что Романенко постоянно оказывается в эпицентре рейдерских захватов, особенно если речь идет о захвате агропредприятий нашей области и их земель", - подытожил ветеран Селихов.

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Автор: УНИАН