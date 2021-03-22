О случившемся сообщил экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц, который работал с Убирией.

Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанги Убирия.

Читайте такжеВ Одессе от COVID-19 умер детский анестезиологОб этом в Facebook сообщил экс-мэр города Эдуард Гурвиц.

«В условиях нынешней пандемии слова «внезапная смерть» давно потеряли всякий смысл. Но и привыкнуть к тому, что за считанные дни из жизни может уйти здоровый, активный, деятельный человек, тоже невозможно. Сегодня не стало Вахтанги Шалвовича Убирии. Открытый, искренний, отзывчивый, очень эмоциональный, но всегда доброжелательный человек», - написал Гурвиц.

Он отмечает, что работать с Убирией было легко и интересно.

«Он умел учиться, умел признавать и исправлять ошибки. При этом всегда был выше сопровождавших его по жизни мифов и сплетен. Вечная тебе память, дорогой друг и товарищ», - написал бывший мэр.

Вахтанги Убирия: что о нем известно

Вахтанги Убирия, 1950 г. р., уроженец Абхазской АССР, юность провел в Киеве, где окончил техникум транспортного строительства. С конца 80-х годов прошлого века занимался предпринимательской деятельностью, работал в «Укрзализнице» и пр.

Дважды безуспешно баллотировался в Верховную Раду.

В 2005-2010 годах был заместителем городского головы Одессы, когда эту должность занимал Эдуард Гурвиц.

11 июня 2010 года на полигоне твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры» (пригород Одессы) произошел конфликт, участником которого стал Убирия. Он стрелял в воздух и толкнул сотрудника одного из местных телеканалов.

По версии ряда депутатов Одесского горсовета, тогда происходил захват полигона представителями компании «Союз», которых сопровождали сотрудники одно из спецподразделений. Владелец компании, утверждавший, что действует в правовом поле, пригласил на место событий представителей нескольких СМИ, в том числе принадлежащих Игорю Маркову (лидер пророссийской партии «Родина», скрывается в РФ).

Правоохранительные органы возбудили против Убирии уголовное дело, суд признал его виновным, но чиновник попал под амнистию.

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Автор: Лариса Козовая