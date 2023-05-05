Повестки могут вручаться где угодно, отметили в командовании Сухопутных войск.

Повестку должны вручать только человеку, который извещается об обязательности прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ранее это военкоматы – УНИАН).

Об этом сказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в комментарии агентству УНИАН.

При этом отметил, что представители ТЦК также могут просто передать через родных эту повестку. "Это их к ничего не обязывает. Они могут принимать эту повестку или не принимать. Просто представители ТЦК информируют. Никаких подписей от родственников не нужно о том, что они взяли повестку", - сказал он.

Видео дня

Фитьо рассказал, что в случае, когда военнообязанного работники ТЦК не застали дома и повестку оставили прямо в дверях, то это просто информирование о том, что человек должен явиться в ТЦК.

"Повестки могут вручаться где угодно, где не запрещено законом. Это может быть, в частности, по месту жительства, на блокпостах, по месту труда", - сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ. По его словам, повестка может быть вручена работодателю, который обязан оповестить своего работника о том, что ему необходимо явиться в ТЦК. "Согласно действующему законодательству, предприятия, предприниматели введут воинский учет и они подают списки военнообязанных в ТЦК и СП и когда принесли им на предприятие повестки, то они обязаны известить своих работников", - отмечает Фитьо.

Он также рассказал , что после получения повестки военнообязанный должен явиться по этой повестке в свой ТЦК, который в ней указан для уточнения своих учетных данных и прохождения медицинской комиссии. По его словам, если кто-то имеет бронь от мобилизации, то именно на этом этапе он должен это подтвердить. "Только после того как это все будет пройдено и нет причин для отсрочки и его специальность востребована, вручается вторая повестка или мобилизационное распоряжение, согласно которому данный военнообязанный отправляется в учебный центр", - добавил Фитьо.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2022 года правительство приняло новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. В частности, теперь военнообязанные могут передавать данные военкоматам через приложение "Дия", в частности во время смены места жительства.

9 января в Министерстве цифровой трансформации сообщили УНИАН, что в приложении "Дия", согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но присылать повестки через этот сервис не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: