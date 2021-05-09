Самолет с вакцинами совершил посадку в аэропорту "Борисполь" сегодня вечером.

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.

По его словам, самолет с вакцинами совершил посадку в аэропорту "Борисполь" сегодня вечером.

Степанов напомнил, что Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получила.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

В пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

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Автор: Александр Топчий