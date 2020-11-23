Режиссер пытался попасть в Украину рейсом из Стамбула.

Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, который посещал оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Как сообщается, гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. На контроле было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым.

"Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы, на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули обратно", - говорится в сообщении.

Отметим, что имя режиссера не разглашается.

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Автор: Екатерина Лиманская