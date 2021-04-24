24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

В Украине сегодня прививки против COVID-19 получили более 14,3 тыс. человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

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«14 тыс. 339 человек привили против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 года в Украине», - написал он.

Также министр сообщил, что с начала прививочной кампании в стране привили 522 тыс. 385 человек, из них получили 1 дозу - 522 тыс. 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вакцинацию проводили 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тыс. 250 человек.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Автор: Виктория Токарева