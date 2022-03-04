Сформирован также четкий перечень помощи, которая необходима, и созданы логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и Украины.

В Украине создали штаб для координации гуманитарной помощи от иностранных партнеров и небезразличных граждан других стран.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Сформирован также четкий перечень помощи, которая необходима, и созданы логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и Украины.

"Правительством Украины упрощен ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи. За 2 марта 2022 года в Украину ввезено 1764 тонн гуманитарного груза из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь!", — подчеркнул Кирилл Тимошенко.