Сейчас идет подбор команды и утверждается концепция этого проекта.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко надеется, что уже в марте заработает Центр противодействия российской дезинформации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Он сказал во время онлайн-семинара "Противодействие дезинформации: европейские подходы и стандарты".

Министр рассказал об инициативе создания Центра противодействия дезинформации, который, прежде всего, будет ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.

"Сейчас идет подбор команды и утверждается концепция. Мы надеемся, что этот Центр начнет работу уже в марте", - заявил Ткаченко.

Он отметил, что сейчас налаживается контакт с коллегами из Латвии в сфере стратегических коммуникаций, а также аналогичными центрами в других странах Европейского Союза, и в частности, Финляндии.

Кроме того, началась программа координации действий между Минкультуры и Министерством цифровой трансформации по проекту медиаграмотности.

"Двигаясь этими двумя направлениями в сотрудничестве с СНБО, Офисом вице-премьер-министра по евроинтеграции, МИД, Минцифри, надеемся в ближайшее время ответить на те вызовы, которые нам дает, в первую очередь, российская пропаганда. Мы планируем работать вместе с организациями по проверке фактов ради синхронизации действий и создания общей платформы для того, чтобы можно было не только выявлять факты фейков и манипуляций, но и противодействовать им с помощью положительных украинских нарративов", - добавил Ткаченко.

Также в планах – создать онлайн-музей российской пропаганды.

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Автор: Виталий Саенко