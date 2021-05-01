В прошлом году парламент принял закон, которым отсрочил трансформацию санаторных школ в год.

В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год. Сегодня вступил в силу соответствующий закон.

Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

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В прошлом году парламент принял закон, которым отсрочил трансформацию санаторных школ в год. Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Закон переносит трансформацию санаторных школ в год - до июля 2022 года. В документе учредителей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекты решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

Школы-интернаты в Украине: что известно

Напомним, на заседании 13 апреля Верховная Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.

Комитет по вопросам образования рекомендовал ВР принят этот законопроект за основу и в целом.

Так, 31 июля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети, которым предусматривалась отсрочка закрытия школ-интернатов.

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Автор: Виктория Гордиенко