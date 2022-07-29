Представитель Минздрава призвал украинцев вакцинироваться, не ожидая осенней вспышки заболеваний.

В Министерстве здравоохранения допускают возвращение ковидных ограничений, которые действовали до войны, в случае роста в Украине заболеваний коронавирусом.

Об этом сообщил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика в эфире телемарафона.

"Некоторые постановления Кабинета Министров относительно ковидных ограничений приостановлены. Но мы говорим о том, что мы можем вернуться к некоторым ограничениям, глядя на эпидемиологическую ситуацию в стране", - сказал он.

Он отметил, что не исключает возвращения обязательного масочного режима в общественных местах и заведениях питания, которые действовали в Украине до войны.

"Когда мы вернемся к ограничениям, то мы об этом сообщим, но сейчас нужно подчеркнуть необходимость вакцинации", - добавил он.

По словам Заики, услугу по вакцинации можно бесплатно получить в любом уголке Украины и для этого не нужно привязываться к месту регистрации.

При этом, если человек потерял сведения об уже сделанной вакцинации, то Минздрав рекомендует начать процесс иммунизации, то есть прививки, сначала.

"Интервал между первой и второй бустерной дозой, который составляет не менее четырех месяцев. Для ревакцинации мы рекомендуем использовать вакцину мРНК-вакцину, то есть Pfizer или Comirnaty. Она является доступной в Украине и мы уже получили дополнительное количество в рамках программы Covax", - сказал представитель Минздрава.

Как писал УНИАН, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине ситуация с распространением COVID-19 стабильна, однако из-за низких показателей тестирования выявляют очень мало больных.

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